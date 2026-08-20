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Johann Zarco, ufficiale la data del ritorno in MotoGP: dovrà anche scontare una penalità

MotoGP
di Matteo Bellan
giovedì, 20 agosto 2026 alle 14:15
Johann Zarco pilota Honda LCR MotoGP
MotoGP, ufficiale: c'è la data del ritorno di Johann Zarco
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Johann Zarco volerà ad Aragon con l'obiettivo di affrontare il gran premio MotoGP del weekend 28-30 agosto. Ovviamente, il pilota del team Castrol Honda LCR dovrà sottoporsi alla consueta visita medica del giovedì che servirà a stabilire se sarà idoneo a risalire sulla sua RC213V, abbandonata dopo il brutto incidente avvenuto nella gara a Barcellona.
Il piano era quello di tornare a settembre, ma le condizioni del ginocchio sinistro sono migliorate progressivamente in queste settimane e i dottori che hanno controllato il francese hanno dato il via libera per il rientro anticipato a fine agosto. Saranno poi quelli della MotoGP a valutare se effettivamente potrà affrontare il weekend di gara al Motorland. Giovedì 27 agosto ci sarà il controllo decisivo. Intanto, il due volte campione del mondo Moto2 è tornato in sella con un motard e una Honda CBR1000RR.

MotoGP, Johann Zarco: l'incidente, l'infortunio e la penalità

Zarco è impaziente di tornare a correre in MotoGP. Il 17 maggio scorso, nella seconda partenza della gara a Barcellona, è stato protagonista di un incidente da lui stesso innescato che ha coinvolto anche Pecco Bagnaia e Luca Marini. I tre piloti sono finiti nella ghiaia e, sfortunatamente, la gamba sinistra del francese è rimasta incastrata tra la ruota, la sella e lo scarico della Ducati Desmosedici GP26. Il dolore era così forte da portarlo a urlare e in quella posizione non era neppure facile aiutarlo, anche se i soccorritori hanno fatto del loro meglio per metterlo in sicurezza il prima possibile.
Il pilota del team Castrol Honda LCR ha accusato la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio, del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia. Sembrava destinato ad essere operato, invece non è stato così.
Oltre al danno fisico, per Zarco è arrivata anche la beffa. Infatti, essendo stato ritenuto colpevole dell'incidente a Barcellona, gli è stata inflitta una penalità da scontare nel primo gran premio utile: doppia long lap penalty. Il FIM MotoGP Stewards Panel non poteva chiudere un occhio solo perché nell'occasione si è infortunato. Se ad Aragon potrà regolarmente affrontare la gara, sconterà i due long lap.

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diMatteo Bellan

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