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Jorge Martin avverte Marc Marquez: "Sono qui per vincere"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Jorge Martin
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Jorge Martin ha lasciato Motegi con sentimenti contrastanti. Il pilota Aprilia preserva la leadership in classifica MotoGP, dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio del Giappone. Ma il suo avversario diretto nella corsa al titolo, Marc Marquez, sta attraversando uno dei suoi migliori momenti in questa stagione.

Un secondo posto agrodolce

Il weekend giapponese era cominciato con la pole position di Jorge Martin. Un ottimo segno per 'Martinator', che si è però visto strappare la vittoria da Marc nella MotoGP Sprint. Nella sfida domenicale l'alfiere dell'Aprilia ha provato in tutti i modi a difendersi dagli attacchi del pilota Ducati e per metà gara ci è riuscito. Jorge ha guidato per i primi dieci giri della gara con Marquez incollato alla sua ruota posteriore, controllando il ritmo e cercando di tenere a bada il #93 Tuttavia, al momento decisivo, l'otto volte campione del mondo ha trovato il modo di attaccare e portarsi in testa.
Da quel momento in poi, il madrileno ha cercato di reagire. Ha persino fatto segnare il giro più veloce della gara nel tentativo di ridurre il distacco, ma lo sforzo non è bastato a rimettere sotto pressione il suo rivale. Dopo 24 giri, ha tagliato il traguardo in seconda posizione, con poco più di un secondo di ritardo dal vincitore. "Sono molto contento, anche se non è stato il risultato che volevo. Sono contento perché siamo riusciti a creare un ottimo feeling durante tutto il weekend e grazie a questo ho potuto fare un'ottima gara".

Il duello con Marquez

Nella conferenza stampa post-gara, 'Martinator' ha riconosciuto che Marquez era imbattibile, soprattutto dopo averlo superato alla curva 9 all'undicesimo giro. Il pilota Aprilia insiste sul fatto che il suo obiettivo rimane quello di lottare per il Mondiale MotoGP, mantenere la fiducia in se stesso e trovare il modo di strappare vittorie a un rivale che considera uno dei migliori della storia. Al di là del secondo posto, il podio ha un significato speciale per Jorge.
Un anno fa, lasciò il Giappone con una clavicola rotta durante la gara Sprint. Questa domenica, invece, è tornato sul podio con la sua Aprilia, mantenendo il vantaggio in un campionato sempre più entusiasmante. "Sono contento di questo secondo posto e anche del fatto che abbiamo una moto che mi permette di lottare per il titolo fino alla fine della stagione".
Jorge Martin contro Marc Marquez

Sei gare decisive per il titolo mondiale

Con sei Gran Premi ancora da disputare, tutto può ancora succedere. Il pilota Aprilia crede che Motegi abbia confermato uno dei punti di forza della RS-GP: "Siamo particolarmente forti nei tratti veloci e scorrevoli. Abbiamo faticato un po' di più nelle curve lente, ma penso che possiamo battere Marc anche nelle prossime gare".
Tra i due ci sono soltanto due punti di distanza in classifica generale, lasciando la lotta per il titolo completamente aperta prima della gara in Indonesia. Sarà una guerra non solo di velocità, ma anche di nervi, concentrazione e capacità di reggere la tensione. Tra l'altro, contro uno dei piloti più forti nella storia della MotoGP. "È chiaro che non mollerò; sono qui per lottare per la vittoria. Mi dà fastidio non vincere. Sono qui per vincere e, alla fine, fa male arrivare di nuovo secondo. Ma penso che si tratti di incassare bene i colpi fino al giorno in cui vincerò".

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