Fine dei giochi anche per la Moto2 , abbiamo il campione 2026. Ecco com'è andato il GP Valencia e le classifiche finali.

Manuel Gonzalez è il Campione del Mondo Moto2 2026, ed è un pezzo di storia: il primo a vincere nel Mondiale Superbike (la defunta Supersport 300) prima e nel Motomondiale poi. Il riscatto dopo il titolo perso l'anno scorso, anche se rimane la beffa della promozione MotoGP mancata... Si conclude così il serrato testa a testa tra lui e Izan Guevara, arrivati a questo GP Valencia con appena 4,5 punti di distacco dopo le sfortune dell'alfiere Intact GP a Portimao , con il pilota Pramac Yamaha che non era riuscito però a sferrare la zampata che avrebbe voluto. Tutto rinviato al Circuit Ricardo Tormo, ora sappiamo il nome del campione dell'ultima categoria ancora senza padrone quest'anno, a differenza di Moto3 e MotoGP già assicurate. Ecco com'è andata e le classifiche finali.

L'ultima gara Moto2

A referto uno strike alla prima curva causato da Alonso Lopez, con a terra Daniel Holgado e Ivan Ortola, più indietro in un altro incidente sono a terra anche David Alonso e Taiyo Furusato, registriamo anche altro paio di piloti fuori pista per evitare gli incidentati. Fortunatamente Gonzalez e Guevara sono più avanti, la lotta iridata quindi procede regolarmente, pur a distanza. Il leader Moto2 si ritrova nella battaglia con Veijer per la 4^ posizione, mentre davanti lo spagnolo di Pramac se la sta giocando con Escrig ed il poleman Agius per la vittoria. Almeno per qualche giro, poi rimarrà da solo in 3^ posizione, con Veijer però che, una volta superato Gonzalez, lo mette nel mirino. Da non sottovalutare il capoclassifica, che dopo qualche giro tranquillo si mette a caccia di chi lo precede... A quattro giri dalla fine il trio è abbastanza compatto, c'è un titolo in ballo e la tensione nei rispettivi box è ovviamente alle stelle. Un paio di giri dopo Veijer sferra l'attacco e supera Guevara, allo spagnolo quella posizione non basta con Gonzalez subito a ruota ma a cui basta solo attendere. Ce la fa, il riscatto dopo il 2025 è completato, arriva il primo storico titolo nel Motomondiale dopo il già storico iride nella Supersport 300 nel WorldSBK.

La classifica del GP Valencia

La classifica Moto2 finale