Alex Marquez fuori dall'ultimo GP per malattia, ha abbandonato il circuito: saluto amaro col team Gresini e Ducati... La situazione.

"Álex Márquez salterà l'ultimo Gran Premio della stagione. Un grave broncospasmo ha costretto il pilota ad abbandonare il circuito e a essere trasportato all'ospedale 9 de Octubre". Le parole sono del dottor Angel Charte, direttore medico del Motomondiale. Già ieri lo spagnolo aveva faticato a completare la "Gli darò io l'antibiotico" aveva scherzato ieri mamma Roser ai microfoni di DAZN España. La situazione invece s'è rivelata più seria, potrebbero essere in dubbio quindi anche i primi test di martedì con KTM. Non è certo il saluto sperato tra pilota e squadra dopo una bellissima storia insieme in MotoGP... Stamattina però ecco la breve nota Gresini Racing sul suo pilota:. Le parole sono del dottor Angel Charte, direttore medico del Motomondiale. Già ieri lo spagnolo aveva faticato a completare la Sprint , aveva poi saltato le interviste coi giornalisti per febbre.aveva scherzato ieri mamma Roser ai microfoni di DAZN España. La situazione invece s'è rivelata più seria, potrebbero essere in dubbio quindi anche i primi test di martedì con KTM.

Alex Marquez e Gresini, addio senza ultimo GP

Ricordiamo che il #73 è vice-campione del mondo MotoGP 2025 alla fine di una stagione stellare proprio con la squadra di Nadia Padovani. Questa invece è stata un'annata nettamente più complicata, il momento peggiore è stato il grave incidente provocato in Catalunya dall'incolpevole Acosta (il primo serio episodio dei guai al motore KTM). Un anno di alti e bassi, con a referto però una vittoria di GP a Jerez, una vittoria Sprint a Barcellona prima appunto dell'incidente citato, più un podio di GP in Malesia ed altri quattro podi Sprint, l'ultimo una settimana fa a Portimao. Nel rivoluzionario 2027 passerà alla squadra factory di KTM, affiancato da Fabio Di Giannantonio, ma questo è il futuro, ora l'unico pensiero era un ultimo GP da ricordare con la squadra che gli ha davvero permesso di emergere in MotoGP. Affiancando anche in pista il fratello Marc Marquez per un'ultima volta prima dell'annunciato ritiro di quest'ultimo. Ahimè, dovrà guardare l'ultimo GP della stagione dalla TV...