Il campione del mondo vola al Ricardo Tormo, vuole lasciare Ducati e la MotoGP con un grande weekend: Aprilia in agguato, Bezzecchi meglio di Martin.

Paddock MotoGP ancora sotto shock per l'annuncio di Marc Marquez sul suo ritiro, ma sulla pista di Valencia i piloti si sono concentrati per fare del loro meglio nella sempre combattuta sessione di prequalifiche. Il più veloce di tutti è stato proprio il pilota numero 93 del team factory Ducati, che nel suo ultimo tentativo ha siglato quello che è anche il nuovo tempo record del circuito Ricardo Tormo: 1'28.483. Anche se ha deciso di ritirarsi , vuole dare il massimo fino alla fine.

Alle spalle di Marquez ci sono tre Aprilia: sono quelle di Marco Bezzecchi (+0.247), Ai Ogura (+0.291) e Raul Fernandez (+0.308). La quarta, quella di Jorge Martin, è decima: il futuro pilota Yamaha si è salvato per 49 millesimi, ha rischiato di non essere direttamente nella Q2 delle Qualifiche.

MotoGP Valencia: tempi e classifica Practice

Quinto tempo per Pedro Acosta con la prima delle due KTM nella top 10 della classifica di oggi a Valencia. L'altra è quella di Pol Espargaro, tester chiamato al Ricardo Tormo per sostituire di nuovo l'infortunato Maverick Vinales nel team Tech3 e in grado di siglare il settimo crono delle prequalifiche.

Accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche anche per le Ducati di Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Johann Zarco con la Honda del team LCR è rimasto fuori per 50 millesimi. Nessuna moto giapponese nelle prime dieci posizioni. La migliore Yamaha è quella di Fabio Quartararo, dodicesimo a oltre 8 decimi da Marquez, appena davanti alla KTM di un Enea Bastianini un po' deludente, visto quello che è riuscito a fare il suo compagno Espargaro.

MotoGP Valencia 2026, risultati Prequalifiche: tempi e classifica

Ducati e il ritiro di Marquez: parla Grassilli

Mauro Grassilli, direttore sportivo di Ducati Corse, ha parlato a Sky Sport MotoGP mostrandosi non poco provato dalla decisione di Marquez di ritirarsi: "Siamo tutt'ora sorpresi, ne abbiamo parlato ieri sera con Marc. Prima eravamo sereni, perché abbiamo un accordo con lui per correre assieme nei prossimi due anni. Ora dobbiamo stare calmi e non prendere decisioni affrettate, ci muoveremo appena avremo l'occasione".

Non si sa ancora chi siano i candidati effettivi per sostituire Marc nel team factory ducatisti. Ovviamente, i primi nomi ipotizzati sono quelli di Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega, i quali hanno contratti con Ducati, anche se sono stati annunciati come piloti del team Pertamina Enduro VR46. Da capire se ci sia la possibilità di "sganciare" uno dei due dalla squadra di Valentino Rossi o se a Borgo Panigale faranno una scelta diversa per il 2027.