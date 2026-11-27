A Valencia si apre il gran finale MotoGP 2026, ecco come sono andate le prime prove libere sul Circuit Ricardo Tormo.

Dopo l' annuncio shock del ritiro di Marc Marquez dopo questo GP, scattano le prime libere MotoGP a Valencia con Marco Bezzecchi in vetta per appena 10 centesimi sull'iridato MotoGP 2026. Un ultimo testa a testa tra Aprilia ed il pilota Ducati che comincia così, ricordiamo anche che c'è ancora il titolo costruttori in ballo tra le due case italiane. Il marchio veneto sogna di poter strappare anche questo a Borgo Panigale, interrompendo il suo dominio degli ultimi anni... Vedremo nei prossimi giorni, ecco intanto cos'è successo finora, ricordando anche tutti gli orari del GP Valencia

Saluti, cambi, assenze

Non solo Marquez, anche se sicuramente rimane l'annuncio più eclatante. Brad Binder e Jack Miller migreranno nel Mondiale Superbike, Alex Rins lascia le due ruote per una nuova sfida ancora da annunciare ufficialmente. Ma c'è anche l'assenza amara di Maverick Vinales, che chiude in maniera ingloriosa la sua avventura nel Motomondiale. Pecco Bagnaia purtroppo non può salutare in pista Ducati, marchio dei suoi due titoli MotoGP, prima di andare in Aprilia. Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio salutano Ducati (Gresini e VR46) per KTM Factory, marchio che Pedro Acosta saluta per Ducati. Lo spagnolo sarà deluso della mancata sfida diretta con Marquez, aveva ribadito più volte che non vedeva l'ora di battersi col migliore... Addio KTM anche di Enea Bastianini per Trackhouse Aprilia, Luca Marini e Joan Mir sono attesi in KTM Tech3 e Ducati Gresini dopo Honda, che accoglierà Fabio Quartararo in uscita da Yamaha, dove arriveranno Jorge Martin e Ai Ogura.... Un bel valzer di selle, come sappiamo fin dalla fine dello scorso anno. Ricordiamo infine anche l'assenza di Toprak Razgatlioglu per motivi fisici, sostituito ancora dal tester Augusto Fernandez.

MotoGP FP1 GP Valencia

Ultimo Gran Premio emozionante che inizia con temperature fresche (13° C) ma sotto il sole. Saluti, addii, cambi... Insomma tutti vorranno finire nel migliore dei modi questa intensa stagione MotoGP 2026, che è anche la fine di un'era viste le future 850 e le gomme Pirelli, oltre a tutti i cambi di piloti ed anche dietro le quinte che vi abbiamo raccontato in questi mesi. A referto in questa sessione le cadute di Jack Miller e Johann Zarco, mentre Marco Bezzecchi precede Marc Marquez di soli 10 millesimi in questo primo turno al Circuit Ricardo Tormo di Valencia.

La classifica delle Prove Libere 1