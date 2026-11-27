Ultimo weekend con il team VR46 per Fabio Di Giannantonio , che dal prossimo anno vestirà i colori KTM factory. Il pilota capitolino ha ricevuto una bella sorpresa all'interno del suo ufficio quando è arrivato a Valencia. Sarà un Gran Premio molto emotivo, prima di cominciare una nuova avventura in MotoGP.

Fabio ricoperto di arance 'KTM'

'Diggia' ha avuto una bella sorpresa al suo arrivo al paddock di Cheste. Dal momento che lascerà il team di Valentino Rossi questo fine settimana per iniziare un nuovo capitolo con la KTM, ha trovato 70 chili di arance sparsi sul pavimento del suo ufficio. Uno scherzo dei ragazzi della VR46, riferito alla sua prossima livrea arancione.

Il team di Tavullia ha condiviso sui social un video di Fabio che arriva in ufficio. "Che diavolo è questo?", chiede appena apre la porta, non capendo bene cosa ci facciano tutte quelle arance lì. Basta che uno dei suoi compagni di squadra gli chieda dove correrà l'anno prossimo perché Di Giannantonio scoppi a ridere. "Andate tutti al diavolo! Non ci posso credere. Chi li raccoglierà? Chi li mangerà?", ha detto il 28enne pilota romano, prima di sedersi in mezzo alle arance e minacciare di lanciarle ai compagni di squadra. "Da martedì in poi sarò così, circondato da gente arancione", ha scherzato. Tra pochissimi giorni guiderà per la prima volta una KTM RC16 sul circuito di Valencia.

Il forte legame con VR46

'Diggia' lascia una squadra alla quale deve gran parte della sua carriera in MotoGP. Ricordiamo che verso la fine del 2023, Fabio era fuori dal campionato per l'anno successivo. Gresini aveva deciso di ingaggiare Marc Marquez, e nemmeno la vittoria di Diggia in Qatar, la sua prima in MotoGP, sembrava sufficiente a garantirgli un posto per il 2024. L'addio di Luca Marini alla Honda lasciò un posto vacante nel box VR46, che Fabio avrebbe poi occupato.

La scommessa di Valentino Rossi ha dato i suoi frutti. Di Giannantonio ha ben figurato con la Ducati Desmosedici durante il suo primo anno con il team, tant'è che la Casa di Borgo Panigale ha deciso di affidargli una moto ufficiale nel 2025. In questa stagione, l'italiano ha vinto un'altra gara in MotoGP, questa volta a Barcellona, ​​dove ha conquistato la sua prima vittoria con i colori VR46 in una domenica segnata dal grave incidente tra Alex Marquez e Pedro Acosta.

Nuova moto, nuove regole

Fino a pochi mesi fa, tutto lasciava intendere che Fabio avrebbe continuato a correre con una Ducati anche nel 2027. Tuttavia, la possibilità di entrare a far parte del team ufficiale KTM ha convinto il pilota capitolino, che ha firmato un contratto biennale con il marchio austriaco. Al suo posto ci sarà Nicolò Bulega , il campione in carica della SBK.

Fabio avrà molto lavoro da fare nei prossimi mesi. Il passaggio da una Ducati a una KTM è una sfida impegnativa per qualsiasi pilota in griglia. Nel suo caso ancora di più, visto che entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico della MotoGP, con nuovi motori e gomme. "Sarà interessante vedere come mi adatterò a questo nuovo modo di guidare. Forse torneremo anche a uno stile di guida più simile a quello delle moto del passato", ha sottolineato Fabio Di Giannantonio.

Il forte legame con Ducati

In ogni caso questi sono giorni in cui regna una certa malinconia. "Lascerò Ducati, il marchio che è sempre stato il mio punto di riferimento fin dall'infanzia. E poi, ovviamente, questa meravigliosa squadra, siamo stati insieme per tre anni che sono passati così in fretta,. Sai sempre cosa stai lasciando dietro di te, ma non sai mai cosa ti aspetta. Questo weekend sarà molto emozionante per molte ragioni. Ho conosciuto così tante persone meravigliose e voglio solo godermelo".

Il salto in KTM incute qualche piccolo timore. Ma fare parte di una squadra factory è l'obiettivo di ogni pilota MotoGP e non poteva lasciarsi sfuggire questa grande occasione. "Non sai mai se un cambiamento sarà migliore o peggiore per te e per la tua carriera. Ricordo, per esempio, Maverick (Vinales) quando è arrivato alla Yamaha: nel primo test e nelle prime gare della stagione li ha battuti tutti. Magari passerò alla KTM e sarà la moto perfetta per me fin dall'inizio, e magari allora mi sentirò molto, molto meglio. Non si può mai sapere...".