Luca Marini chiude a Valencia il suo capitolo in Honda. Il GP della Comunità Valenciana di questo weekend è l'ultima gara del 29enne con la squadra ufficiale HRC, dopo tre stagioni in sella alla RC213V.

Già martedì prossimo, nel test, salirà sulla KTM 850 cc del team Tech3, dove troverà come compagno di box il debuttante Senna Agius. Alla vigilia del finale di stagione il pilota marchigiano ha affidato ai social un saluto carico di emozione, poi ha tracciato un bilancio in cui la soddisfazione convive con un rimpianto preciso: andarsene proprio quando la moto aveva cominciato a crescere.

Il messaggio alla Honda

Il saluto è rivolto direttamente alla Casa giapponese: "Sei stata il mio sogno da bambino, ci ho messo tutto me stesso per portarti in alto, purtroppo non sempre le cose vanno come vorresti…". E ancora: "Grazie di questi anni, ti porterò sempre dentro di me". Parole che riassumono un percorso partito in salita, con una prima stagione disastrosa sulla RC213V, e arrivato a una chiusura molto diversa. Nell'ultimo anno di contratto i miglioramenti tecnici hanno riportato Marini nella metà alta dello schieramento, facendone per la prima volta il miglior pilota Honda con un margine netto.

Il momento più bello

Marini n ha indicato proprio la pista di questo weekend, un anno fa: "L'anno scorso, a Valencia siamo passati dal gruppo D delle Concessioni a quello C, ho chiuso al settimo posto ed è stato sufficiente per passare alla categoria successiva. Ricordo che tutti i giapponesi, gli ingegneri e i ragazzi del test team erano molto contenti, perché questo avrebbe permesso loro di lavorare meno. È stato davvero un momento fantastico, che ricordo molto bene". Un passo avanti che però, ammette lui stesso, nel 2026 ha pesato poco: "Questa stagione è stata davvero particolare, perché è stato l'ultimo anno dell'era delle MotoGP attuali. Quindi, quest'anno non faceva molta differenza avere o meno le concessioni, perché nessuno ha sviluppato realmente la moto, soprattutto noi".

Ascoltato, ma con dei limiti

Il bilancio umano è positivo. "Ho imparato molto e sono cresciuto tanto, sia come pilota che come persona", ha spiegato, aggiungendo che il rammarico riguarda i risultati. Con i giapponesi il dialogo non è mancato: "Mi sono sicuramente sentito ascoltato. Poi che facciano effettivamente quello che dico è un'altra cosa", ha detto sorridendo, spiegando che cambiare alcune parti della moto richiede molto tempo e che, con il regolamento 2027 alle porte, le modifiche richieste non erano realizzabili. Partire proprio ora è una sensazione strana, perchè Luca se ne va nel momento in cui molte cose sono migliorate, con cambiamenti importanti, alcuni nati anche da sue indicazioni. Da qui il rimpianto: la sensazione che nel 2026 si potesse ottenere di più e che il lavoro iniziato non sia stato portato a termine.

Il nuovo capitolo con Tech3

Sono davvero felice di provare le nuove moto, il nuovo regolamento e le nuove gomme. Sarà molto interessante e rappresenterà una nuova opportunità per tutti", ha detto Marini. Nel box Tech3 troverà Lo sguardo però è già rivolto alla KTM. "ha detto Marini. Nel box Tech3 troverà Senna Agius , in arrivo dalla Moto2: per Marini l'esperienza del compagno con le Pirelli è un vantaggio per la squadra. Tra i fronti di lavoro del 2027 indica anche l'aerodinamica, un campo in cui le regole cambiano poco e dove, a suo dire, l'Aprilia negli ultimi anni ha fatto un lavoro straordinario.

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