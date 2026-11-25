Battere Ducati è la missione di tutte le case costruttrici SBK, messe in imbarazzo nel 2026: in Andalusia sono ripresi i preparativi in vista di un 2027 che si preannuncia molto interessante.

La prima delle due giornate di test privato Superbike è andato in archivio. Il più veloce di tutti è stato Alex Lowes con la Bimota KB998 Rimini: con il suo tempo di 1'39.844 è stato l'unico pilota ad abbattere il muro dell'1'40. Lui e il compagno di squadra Axel Bassani, sesto (+0.545) sono entrati in azione solo nel pomeriggio. I piani originari comunicati dal team prevedevano che avrebbero girato giovedì, ma è stato deciso di anticipare parte del lavoro a oggi, giorno nel quale hanno lavorato anche i tester Xavi Fores e Florian Marino.

Superbike, Bimota all'attacco di Ducati

Bimota nel 2026 è stata la seconda migliore casa costruttrice del Mondiale SBK, ma ha ottenuto solo tre podi (tutti nel primo round a Philipp Island) e ha incassato sonore sconfitte contro Ducati. Niente di scandaloso, trattandosi del secondo anno della KB998 Rimini e considerano che ce ne sono solo due sulla griglia, però per il 2027 l'obiettivo è quello di alzare sensibilmente il livello. Il test a Jerez, l'ultimo del team nel 2026, è certamente l'occasione per continuare a provare le nuove gomme Michelin e i nuovi freni carboceramici Brembo, ma anche novità tecniche che dovrebbero rendere le moto di Lowes e Bassani più competitive.

Yamaha, Honda e Kawasaki inseguono

Il secondo miglior tempo di oggi è stato siglato da Andrea Locatelli (+0.189), in pista con l'unica Yamaha R1 presente in Andalusia e autore di ben 72 giri. Il pilota lombardo e la casa di Iwata sono reduci da un 2026 pessimo, c'è grande voglia di riscatto. Le nuove gomme Michelin e le nuove regole sono una ghiotta chance per cercare di ridurre il gap da Ducati, però è fondamentale che anche la stessa Yamaha faccia di più per essere competitiva. Nel test a Valencia (9-10 dicembre) ci sarà il debutto du Jack Miller (impegnato ancora con la MotoGP) e girerà anche la coppia Gardner-Manzi del team GYTR GRT.

Il team Honda HRC si è presentato a Jerez con Jake Dixon e il tester Jonathan Rea, mentre Somkiat Chantra ha dovuto dare forfait a causa di una nuova operazione al braccio destro . L'inglese, reduce da due gran premi MotoGP da sostituto di Joan Mir) ha chiuso con il terzo tempo accusando 292 millesimi di distacco da Alex Lowes. Invece, il sei volte campione del mondo Superbike si è classificato quinto (+0.415), alle spalle anche della Kawasaki ZX-10RR di Garrett Gerloff. Da ricordare che Honda porta in pista una nuova CBR1000RR-R Fireblade, quindi c'è un importante lavoro di sviluppo da svolgere durante l'inverno.

BMW con van der Mark, Ducati con Sam Lowes

Anche BMW ha tanta voglia di riscatto dopo un anno post-Toprak Razgatlioglu complicato. La nuova arma è il nuovo telaio della M 1000 RR , una novità che dovrebbe rendere la moto tedesca molto più facile da guidare e più competitiva. A Jerez c'è solo il tester Michael van der Mark a girare, bisognerà attendere il test a Valencia per vedere in azione i piloti ufficiali Miguel Oliveira e Brad Binder, quest'ultimo ancora alle prese con l'ultimo gran premio in MotoGP con KTM.

Veniamo poi a Ducati, che in Andalusia è rappresentata dal team Marc VDS con Sam Lowes in sella all'unica Panigale V4 R presente. I dati del pilota inglese saranno fondamentali per il lavoro di tutti gli altri ducatisti, a partire da Iker Lecuona e Franco Morbidelli del team ufficiale Aruba.it Ducati.

Supersport: Salvador è il migliore a Jerez

Oltre a team e piloti del Mondiale Superbike, sul circuito intitolato al leggendario Angel Nieto hanno girato anche alcune squadre del Mondiale Supersport. Ad esempio, quella ufficiale Kawasaki, con il rookie David Salvador che è stato il più veloce di tutti con il miglior tempo di 1'42.928, ha preceduto di 348 millesimi Jeremy Alcoba, sostituto del campione 2026 Albert Arenas nel team AS Yamaha e reduce da due anni proprio con la formazione Kawasaki guidata da Manuel Puccetti. Più indietro l'altra Ninja ZX-6R guidata da Jaume Masia, altro nuovo acquisto del Kawasaki WorldSSP Team.

MONDIALE SUPERBIKE, TEST JEREZ: CLASSIFICA E TEMPI GIORNO 1