Jonathan Rea non ha rimpianti. A poco più di un anno dall'annuncio del ritiro, il pilota nordirlandese guarda al nuovo ruolo di collaudatore della Honda Racing Corporation come alla scelta migliore della sua carriera. Ospite di un podcast della BBC, il 39enne ha raccontato perché non riusciva più a correre a tempo pieno e come il lavoro da tester si sia rivelato molto più impegnativo del previsto.

Jonathan Rea ha vinto l'ultimo dei suoi sei Mondiali nel 2020, con la Kawasaki, ma resta tuttora un grandissimo personaggio. La sua biografia, uscita in Italia nel 2021 per CDM Edizioni, lo stesso editore di questa testata. è stata un grande successo editoriale ( info a questo link

Dai record alla crisi con Yamaha

I numeri di Rea restano un punto di riferimento per la Superbike. Tra il 2015 e il 2020 ha conquistato sei titoli mondiali consecutivi, un record, e lungo la carriera ha accumulato 119 vittorie, 264 podi e 104 giri veloci. Poi i risultati sono calati e il trasferimento dalla Kawasaki alla Yamaha nel 2024 non ha invertito la tendenza: con la R1 è arrivato un solo podio, accompagnato da molte cadute e diversi infortuni. Il 25 agosto 2025 l'annuncio dell'addio alle corse, con la porta lasciata aperta grazie al contratto da collaudatore HRC.

Il motivo della decisione, spiega Rea, era soprattutto mentale. "L'ultimo anno, anzi in realtà gli ultimi anni, sono stati davvero duri per me. Sapevo semplicemente che non volevo continuare a correre in moto in quel modo", ha ammesso. "Mi ero come assuefatto a quella sensazione, cosa che non sarebbe successa se prima non avessi vissuto quei momenti incredibili. Ma all'improvviso uscire e fare una gara davvero buona chiudendo sesto o settimo era difficile da digerire. Così ho capito che non volevo più correre".

Un tester a tempo pieno

Il nuovo incarico, però, non si è trasformato in una pensione dorata. "Pensavo che ci sarebbero stati alcuni test selezionati distribuiti durante l'anno. In realtà è diventato qualcosa di simile a un lavoro a tempo pieno, ma mi diverte davvero. Mi dà la possibilità di continuare a guidare moto fantastiche in tutto il mondo, ma senza la pressione", ha raccontato il nordirlandese. A inizio stagione è stato anche chiamato a sostituire l'infortunato Jake Dixon, pur essendo a sua volta in convalescenza: "Probabilmente ero ancora troppo acciaccato anch'io, visto che stavo recuperando da un'operazione al ginocchio".

Il richiamo di Suzuka