"Ho lavorato più che mai": Rico Salmela si commuove per il primo podio in Moto3 , un traguardo storico per la Finlandia.

Rico Salmela invece è apparso davvero commosso al parco chiuso alla fine del GP di Portimao, di quella gara valsa il primo podio in Moto3. Un risultato storico, visto che nessun finlandese prima di lui ci era riuscito in questa categoria! L'unico precedente è del 2006, quando però c'era ancora la 125cc... Nel giorno dell'ennesimo successo del campione Maximo Quiles, con Adrian Fernandez (altro spagnolo) 3°, il Forse è un luogo comune, ma vedere un finlandese piangere non è così solito.invece è apparso davvero commosso al parco chiuso alla fine del GP di Portimao, di quella gara valsa il primo podio in Moto3. Un risultato storico, visto che nessun finlandese prima di lui ci era riuscito in questa categoria! L'unico precedente è del 2006, quando però c'era ancora la 125cc... Nel giorno dell'ennesimo successo del campione Maximo Quiles, con Adrian Fernandez (altro spagnolo) 3°, il rookie Salmela scrive la sua piccola e bellissima storia.

Storico podio Moto3 nell'anno d'esordio

"Ho lavorato più di quanto abbia mai fatto nella mia vita per essere qui" ha raccontato Rico Salmela, molto emozionato e con un timido sorriso, ai microfoni di motogp.com al parco chiuso. "Per me è davvero emozionante! Voglio solo dire un grande grazie alla squadra, abbiamo passato momenti difficili: c'eravamo, ma succedeva sempre qualcosa, facevo qualche errore... Ma adesso siamo qui! Ora voglio solo godermi il momento, cerchiamo però di portarcelo anche all'ultima gara". Aveva già sfiorato questo primo storico risultato, ora finalmente il sollievo, ce l'ha fatta.

I pochissimi precedenti finlandesi

Come accennato, uno solo e probabilmente avrete già capito chi. Mika Kallio, nel 2006 del suo vice-campionato 125cc (tre vittorie e 11 podi complessivi), era finora l'ultimo finlandese ad essere mai salito sul podio nella classe minore del Motomondiale. Ricordiamo anche gli altri due della stessa nazionalità visti a tempo pieno, e parliamo della Moto3: Niklas Ajo, 2012-2015, con diversi piazzamenti a punti, e Patrik Pulkkinen nel 2017, mai a punti. Salmela s'è fatto notare da tempo, mancava solo qualcosa "in più" e il primo risultato è arrivato. Ci auguriamo, il primo di tanti.