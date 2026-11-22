Il pilota Ducati racconta le sue emozioni dopo la conquista della decima corona iridata: il successo del 2026 ha un sapore diverso rispetto a quello del 2025.

La caduta nella sprint race gli aveva impedito di festeggiare già sabato, ma Marc Marquez non è uno che sbaglia due volte e oggi ha completato la sua missione. Arrivando ottavo al traguardo della gara MotoGP a Portimao ha messo le mani sul decimo titolo della sua carriera. Si tratta dell'ottavo in top class, come Giacomo Agostini, presente all'Autodromo Internacional do Algarve per celebrarlo. In casa Aprilia avranno tanti rimpianti, però sanno di aver perso contro uno dei migliori piloti della storia, uno contro il quale non puoi permetterti di sbagliare troppo.

MotoGP, le emozioni di Marquez a Portimao

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGP, il dieci volte campione del mondo ha raccontato le sue emozioni per questo titolo che dopo la gara al Mugello sembrava improbabile, dato che si trovava a 102 punti dalla vetta della classifica: "Quello dell'anno scorso è stato un titolo di istinto, emozionalmente era per me, per tutto quello che avevo passato. Questo è per tutte le persone che mi hanno aiutato, hanno creduto in me anche quando a letto con un braccio fermo. È stato un anno di adattamento, con tanto lavoro mentale".

Due titoli, due emozioni diverse: Marc Marquez spiega le differenze tra 2025 e 2026

Marquez ha rivolto delle belle parole anche ad Agostini, che di titoli mondiali ne ha conquistati quindici nella sua leggendaria carriera: "Molto importante vincere questo ottavo titolo MotoGP, il decimo mondiale in totale. Faccio un ringraziamento speciale a Giacomo Agostini, che è venuto qui: eguagliare il più grande storia nella categoria premium è incredibile. È importante anche per la Ducati, che vince da cinque campionati di fila".

Nel 2025 è tornato a vincere il titolo MotoGP a distanza di sei anni dall'ultimo ottenuto con la Honda, è stato diverso rispetto a quello del 2026: "L'anno scorso ho avuto la fortuna di guidare di istinto - racconta - e tutto andava bene. Ma guidavo con 20 chili sulle spalle, per tutto quello che era successo e per la strada che avevo scelto lasciando la Honda per andare nel team Gresini, arrivando poi nel team ufficiale Ducati per vincere. Avevo una responsabilità molto grande, era una sfida su di me che mi ero creato. Vincere mi ha tolto 20 chili. Quest'anno non mi sarebbe cambiato nulla avere un titolo in più o in meno, anche se averne uno in più è sempre meglio... Il team ha lavorato in maniera incredibile, le mie persone mi hanno aiutato tanto dopo Le Mans, io lì non ci credevo. Mi hanno detto di lavorare e di fare punti in tutte le gare, ci sono riuscito, tranne ieri. Tutto questo mi ha permesso di chiudere il campionato a Portimao".

Nella sprint race a Le Mans era caduto e si era infortunato il quinto metatarso del piede destro. Ha dovuto operarsi e ha colto l'occasione per farsi operare anche al braccio destro. Ha saltato il Gran Premio di Catalunya e una volta tornato in forma ha fatto vedere perché è un fenomeno.