Bezzecchi trionfa e Aprilia mette tre moto sul podio in Portogallo, ma la festa più grande è quella di Marquez: la corona iridata è sua.

Marc Marquez è campione del mondo per la decima volta nella sua carriera. L'ottavo posto finale nella gara MotoGP a Portimao gli basta per conquistare il titolo, l'ottavo nella top class (raggiunge il recordman Giacomo Agostini) e il secondo consecutivo con il team factory Ducati.

Il trionfo nella corsa è di Marco Bezzecchi, vincitore già della sprint race. Podio tutto Aprilia con Jorge Martin e Raul Fernandez. Questi risultati consentono alla casa di Noale di scavalcare Ducati nella classifica costruttori, ma oggi il team di Borgo Panigale ha qualcosa di più importante da festeggiare con il campione Marquez.

GP Portogallo: Marquez e Martin super partenze

Aveva annunciato una gara conservativa, ma Marquez è partito a fionda e si è preso la prima posizione, mantenuta per tutto il primo giro, prima di iniziare una gestione senza rischi con l'obiettivo unico di avere una posizione che gli desse la conquista del decimo titolo mondiale.

Se Marquez scattava dalla seconda casella della griglia, invece Martin partiva dalla settima ed è stato bravissimo a mettersi subito tra i primi, scavalcando anche Bezzecchi e mettendosi secondo alle spalle di un fantastico Fernandez (partito quarto). C'è stata una fuga Aprilia con tre piloti che hanno preso grande vantaggio sul resto del gruppo. Dopo 10 giri, c'erano ben 4 secondi di gap.

Bezzecchi sorpassa e se ne va

All'undicesimo giro Bezzecchi ha scavalcato Martin e si è messo all'inseguimento di Fernandez, sorpassato anche lui in curva 1 al quindicesimo giro. Il vincitore della sprint race ha subito mostrato di avere un passo migliore e guadagnato rapidamente oltre 2 secondi di vantaggio. Al diciottesimo giro anche Martinator ha scavalcato Raul, che però non ha mollato ed è rimasto a contatto con il connazionale.

Bezzecchi è stato perfetto, come sabato pomeriggio, e ha mantenuto a distanza di sicurezza le Aprilia dei colleghi: una vittoria meritata che gli permette di avvicinarsi alla seconda posizione di Martin nella classifica generale piloti, ci sono solo 2 punti a separare i due compagni di squadra prima dell'ultimo Gran Premio a Valencia. Ottimo podio per Fernandez e il team Trackhouse.

Marc campione senza strafare

Marquez ha avuto una gestione intelligente della sua gara, dopo l'inattesa caduta nella sprint race ha pensato solamente a laurearsi campione del mondo e ci è riuscito. Era nono, poi all'ultimo giro Diogo Moreira è caduto e ha così "regalato" una posizione a Marc, arrivato appena dietro alla KTM di Brad Binder.

La migliore Ducati al traguardo è stata quella di Fabio Di Giannantonio, quarto. Alle spalle del pilota romano l'Aprilia di Ai Ogura e la Ducati di Fermin Aldeguer. In top 10 anche la Honda di Luca Marini e la Ducati di Iker Lecuona.

MotoGP Portogallo, risultato Gara: la classifica finale a Portimao

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Marc Marquez 439 punti Jorge Martin 396 punti Marco Bezzecchi 394 punti Pedro Acosta 315 Ai Ogura 309 Fabio Di Giannantonio 298 Raul Fernandez 283 Alex Marquez 204 Pecco Bagnaia 173 Enea Bastianini 152 Fermin Aldeguer 139 Brad Binder 127 Luca Marini 124 Fabio Quartararo 85 Diogo Moreira 78 Franco Morbidelli 71 Johann Zarco 63 Jack Miller 34 Joan Mir 33 Alex Rins 31 Iker Lecuona 25 Toprak Razgatlioglu 18 Maverick Vinales 17 Augusto Fernandez 6 Pol Espargaro 5 Somkiat Chantra 3 Takaaki Nakagami 3 Jake Dixon 2

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP

Aprilia 598 punti Ducati 589 KTM 378 Honda 197 Yamaha 111