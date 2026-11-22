Marc Marquez sale nell'Olimpio del motociclismo non a caso accompagnato da Giacomo Agostini, che oltre ad essere il pilota più vincente della storia, è stato anche il personaggio più affascinante che questo sport abbia mai avuto.

La scenografica consacrazione di Portimao ci ha regalato una drammaturgia perfetta, l'ideale passaggio di testimone fra due epoche diverse. Quella in bianco e nero del grande Ago, quando i piloti correvano con la morte a fianco sui tracciati stradali come il Tourist Trophy, e l'era del mainstream digitale e globale di Marc Marquez.

Due icone gigantesche e speculari nella loro diversità. Agostini in pista è stata purezza e rischio calcolato al millimetro, il pilota che non cadeva mai, anche perchè volare via ai suoi tempi poteva significare lasciarci le penne. Marquez invece è il talento che corre oltre il confine della logica e della fisica, fra salvataggi impossibili, cadute rovinose e resurrezioni impronosticabili.

Marc come lui nessuno mai

Marquez aveva già sbaragliato le statistiche, vincendo al debutto in MotoGP (2013) e dominando la scena per anni. Ma i campioni diventano miti quando nella loro parabola succede qualcosa di speciale, che nel motorsport quasi sempre significa risorgere da momenti dolorosi. L'incidente del 2020 a Jerez ha cambiato la storia, perchè lottare contro il dolore è difficile che piegare gli avversari. Marc è tornato con il braccio destro maciullato e riparato male, guidando come avesse il telaio storto, e quel telaio era lui. Poi se lo è fatto rompere perchè lo rimettessero a posto, e ritrovata la simmestria giusta, ha ricominciato a vincere. Rimettendo tutto in discussione: le sue certezze fisiche e la fiducia nella Honda che durava da anni. Sapeva che tornare in forma non sarebbe bastato, gli serviva una Ducati per risorgere davvero. Per metterci le mani sopra ha accettato di ripartire da una squadra satellite, nel 2024. Scelta che avrebbe potuto bruciarlo, invece è diventata la rampa del Marquez 2.0

Dall'epica agli haters

Con la Rossa del box ufficiale, l'hanno scorso ha asfaltato tutti e in questa stagione ha compiuto la rimonta più folle e clamorosa della storia, risorgendo dall'abisso di 102 punti di ritardo accumulati dopo aver perso due GP per l'ennesimo incidente e relativo intervento.

All'epoca di Agostini una storia così sarebbe stata raccontata in toni epici, citando Omero e i classici, il vezzo dei giornalisti di un tempo. Adesso invece, basta aprire un social a caso e ti imbatti in commenti tipo "Che la ghiaia ti sia lieve", "il karma", o "peccato che cadendo non si sia fatto male". Ogni giorno torna in mente il professor Umberto Eco, che sosteneva:

"I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel."

I maggiori responsabili non sono gli haters, ma gli inafferabili colossi del metamondo che con gli algoritmi fanno mercato di odio e rabbia.

Il racconto sbagliato

I social, in fin dei conti, sono solo la poco invidiabile tappezzeria del nostro tempo. Qui in Italia il problema vero è il mainstream mediatico, in particolare la TV, che da undici lunghi anni non perde occasione per sostenere che "Marquez sarà anche un campione, però..." aderendo senza un minimo di spirito critico alla versione di uno dei suoi avversari, Valentino Rossi, che volta sciorina in pubblico la versione di parte di un fatto di gara. Cioè che Marquez serebbe un pilota scorretto, quello che "mi ha fatto perdere un Mondiale 2015". La dinamica di ogni sport, cioè lo sconfitto che spiega, è diventata un dogma incontestabile.