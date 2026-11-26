Marc Marquez e Gemma Pinto stanno insieme da tre anni e presto potrebbero convolare a nozze. La modella spagnola è diventata una presenza fissa nel box Ducati e nel paddock della MotoGP. A Portimao, dopo l'arrivo al traguardo, c'era anche lei sul rettilineo, dove il campione di Cervera ha posizionato l'ottava targa con il suo nome sulla Torre dei Campioni.

Miss Gemma sempre al fianco di Marc

Marc è un ragazzo con tanta passione in ogni senso. In tutto ciò che fa nella vita. La verità è che è impeccabile", ha confessato la 29enne influencer, laureata in Comunicazione, Marketing e Pubblicità. Baci e abbracci per la celebrazione del decimo titolo in carriera. Ha vinto Marc, ha vinto Ducati, trionfa l'amore! Gemma Pinto ha conosciuto Marquez ai tempi della Honda, quando era in piena difficoltà dopo i vari interventi al braccio destro. Insieme hanno continuato a crederci, a rincorrere le vittorie e ora festeggiano il secondo titolo MotoGP con il marchio di Borgo Panigale. "", ha confessato la 29enne influencer, laureata in Comunicazione, Marketing e Pubblicità.

Difficile descrivere a parole le emozioni provate al termine del weekend a Portimao, che ha visto consacrare Marc Marquez a campione del mondo per la decima volta. "Cosa provo? Beh, tantissime emozioni. Ce l'ha fatta di nuovo. Sono senza parole, davvero. Provo solo emozioni, orgoglio. Si merita tutti i più grandi elogi possibili. Questo è quello che provo", ha dichiarato ai microfoni di 'AS'.

Due titoli in due anni

Due titoli iridati in due anni: qual è la differenza rispetto alla scorsa stagione, quando ha festeggiato il primo Mondiale con i colori della Ducati. "Wow. È diverso perché l'anno scorso è stato come il ritorno del re, e quest'anno è come se avesse vinto di nuovo e fosse ancora il re... Mi piace Marc in tutte le sue sfaccettature e con tutti i suoi sentimenti. Non saprei dirlo. Qui lo vedo più calmo. L'anno scorso era tutto più emotivo - ha concluso Gemma Pinto -. Quest'anno si vede che c'è più voglia di festeggiare".