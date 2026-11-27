Marc Marquez ha già messo le mani sulla MotoGP del futuro e il suo verdetto farà discutere: le 1000cc che stanno per andare in pensione richiedono molta più tecnica delle 850cc in arrivo nel 2027.

Il fuoriclasse di Cervera, che a Portimao ha conquistato l'ottavo titolo nella classe regina eguagliando il record, ha provato le nuove moto con le gomme Pirelli in test privati a Brno e al Red Bull Ring. Dopo il GP di Valencia, ultimo atto della stagione, sarà in pista con tutti i rivali nel test di martedì che aprirà ufficialmente la nuova era.

Il confronto tra 1000 e 850

"Ho già provato la 850 e si sente davvero la differenza", ha spiegato il pilota Con le 1000 devi gestire di più il gas, e la tecnica di guida è diversa". La chiave, secondo lo spagnolo, sta nel rapporto tra coppia e pneumatico: con meno spinta del motore e una gomma all'altezza, buona parte del lavoro di fino sull'acceleratore diventa meno decisivo. Marquez ha corso tutta la sua carriera in MotoGP con le 1000cc, eppure non ha avuto esitazioni nel mettere a confronto le due generazioni., ha spiegato il pilota Ducati . La chiave, secondo lo spagnolo, sta nel rapporto tra coppia e pneumatico: con meno spinta del motore e una gomma all'altezza, buona parte del lavoro di fino sull'acceleratore diventa meno decisivo.

Il vantaggio di Marc a rischio?

Detto da chi ha costruito una parte della propria superiorità proprio sulla capacità di domare moto difficili, il ragionamento apre uno scenario interessante. Pol Espargaró, suo ex compagno di squadra in Honda, ha ipotizzato che moto più facili da guidare possano ridurre una parte del margine del campione spagnolo sugli avversari. Dani Pedrosa nei giorni scorsi ha parlato anche del modo in cui Marquez riusciva a mettere in discussione alcuni principi base della guida per guadagnare decimi. C'è però il rovescio della medaglia: moto meno impegnative sul piano fisico potrebbero aiutare un pilota che fa ancora i conti con le conseguenze dei suoi infortuni, un aspetto che lo stesso Espargaró considera un beneficio per Marc.

La nostalgia per le 1000

Il campione della Ducati non nasconde che il passaggio avrà un sapore particolare. "Le 1000 mi mancheranno, questo è sicuro. Avrei detto che l'aerodinamica non mi sarebbe mancata, ma in realtà ci sarà ancora sulle nuove moto", ha ammesso. Le novità tecniche non si fermano però al motore e alle gomme: "Cambierà anche il dispositivo posteriore, e questo cambierà un po' la mia prospettiva e il mio stile di guida. Vedremo: sarà il momento di scoprire cose nuove". Il primo vero confronto diretto con tutta la griglia arriverà martedì, sempre a Valencia, quando le indicazioni raccolte nei test privati di Brno e del Red Bull Ring dovranno trovare conferma contro gli avversari del 2027.