Il pilota francese non vede l'ora di cambiare aria dopo degli anni difficili in sella alla M1: il suo auspicio è quello di tornare competitivo con il team HRC.

Il weekend del Gran Premio di Valencia sarà speciale, non solo perché sarà l'ultimo del calendario MotoGP 2026, ma anche per le ultime volte di numerosi piloti con i loro attuali team. Tra questi c'è Fabio Quartararo , che chiuderà un capitolo di otto anni con Yamaha, due nel team satellite Petronas SRT e sei con quello factory. Nel 2021 è stato lui a riportare alla casa di Iwata un titolo piloti che mancava dal 2015, quando Jorge Lorenzo visse l'acceso duello interno con Valentino Rossi. Nel 2022 è stato vice-campione e già da quell'anno Yamaha ha iniziato un calo che l'ha allontanata dalle posizioni che contano, spingendo il francese a decidere di guardarsi attorno e di sposare il progetto Honda per il biennio 2027-2028. Non sono mancate le tensioni.

Rimpianto Aprilia per Quartararo

Quartararo avrebbe potuto evitare di trascorrere gli ultimi due anni a faticare se avesse accettato l'offerta dell'Aprilia , che nel 2024 aveva provato a convincerlo a trasferirsi nel proprio team ufficiale. Lui ha preferito dare ancora fiducia alla Yamaha e firmare un ricchissimo contratto. Quella scelta si è rivelata un grosso errore, considerando che il la casa di Noale ha compiuto una grande crescita ed è arrivata a giocarsi il titolo MotoGP nel 2026, un anno nel quale Yamaha è totalmente colata a picco con il nuovo progetto del motore V4.

Voglia di riscatto con Honda

Il campione del mondo 2021 non ha preso in considerazione la possibilità di rinnovare ulteriormente con la casa di Iwata, voleva cambiare aria e ha deciso di ripartire dal team Honda HRC. Nel 2027 farà coppia con Diogo Moreira, rookie of the year 2026. Ci saranno un nuovo regolamento tecnico e nuove gomme (Pirelli), la sua speranza è quella di aver scommesso sul progetto giusto per tornare a lottare le posizioni che contano. E lo sperano tutti gli appassionati della MotoGP, perché il francese è uno dei migliori talenti della griglia e sarebbe importante rivederlo davanti a battagliare con gli altri top rider.

Le dichiarazioni a Valencia

Intervistato da Sky Sport MotoGP a Valencia, Quartararo ha spiegato come si sente in vista del suo ultimo gran premio con il team di Iwata: "Momento particolare, perché tutta la mia carriera in MotoGP è stata con Yamaha. Sono otto anni, quindi sicuramente domenica sarà emozionante. Dobbiamo goderci il weekend assieme al team e fare del nostro meglio. Quest'anno i risultati non sono stati quelli che volevamo, ma ho dato il massimo in ogni gara e questa è la cosa più importante. Vero che nelle difficoltà si impara, ma quando hai così tanti anni difficili non impari di più, può essere peggio, perché puoi perdere la velocità e altre cose. Per me è il momento di ritrovare la velocità e godermi la pista".

Fabio avrà perso velocità?

Il pilota nato a Nizza ha messo in evidenza un aspetto importante, ovvero il rischio di perdere velocità quando si perde l'abitudine a lottare per le migliori posizioni. Ne è consapevole, ma ha 27 anni e anche una grande voglia di tornare a dimostrare di essere uno dei migliori della MotoGP. Martedì 1° dicembre nel test MotoGP a Valencia salirà per la prima volta sulla Honda e inizierà a farsi un'idea della nuova strada che ha deciso di intraprendere.