Valencia sarà un weekend molto particolare. Alcuni piloti cambieranno livrea dal prossimo martedì, quando ci sarà il test MotoGP con le nuove moto 2027. Altri piloti, invece, diranno addio alla classe regina e tra questi ci sarà Alex Rins , dopo quindici stagioni nel Motomondiale (dieci in Top Class).

L'addio di Rins dopo 15 stagioni

Dopo 15 stagioni nel Campionato del Mondo, 18 vittorie nei Gran Premi, 58 podi, 17 pole position e 252 gare disputate, Alex Rins è arrivato ai titoli di coda della sua carriera. Nell'ultima sessione di mercato piloti, dopo un triennio difficile con la Yamaha, non ha trovato una sella libera per la prossima stagione MotoGP.

A Valencia sarà il suo ultimo Gran Premio: "Ora sta succedendo davvero. Mi sento orgoglioso e fortunato. Quando ripenso a tutto questo, mi sembra che siano passati tanti anni da quando ho iniziato nel 2012. Tante vittorie, tante battaglie, qualche infortunio qua e là... sembra che il mio anno di debutto in Moto3 sia stato solo ieri. Sarà un weekend molto emozionante. Non vedo l'ora di sorridere, di godermi ogni giro con il casco in testa. Il risultato è secondario; cercheremo di fare la nostra gara, di trovare il nostro ritmo e di rivivere quei momenti", ha dichiarato il pilota spagnolo della Yamaha.

I momenti clou della sua carriera

Nel 2020 ha raggiunto il suo apice professionale, chiudendo al terzo posto in classifica MotoGP con la Suzuki. Quando gli è stato chiesto di cosa fosse più orgoglioso nella sua carriera agonistica e come pensasse che Rins sarebbe stato ricordato, ha risposto: "Spero di essere ricordato come un pilota veloce. Alla fine, eravamo molto veloci, abbiamo lottato per ogni campionato. In Moto3 con Maverick (Vinales) e Luis (Salom) fino a Valencia, all'ultima curva. Abbiamo lottato anche in Moto2. In MotoGP, ho lottato anche con Joan (Mir) per diventare campione del mondo, ed è difficile per me scegliere un solo momento, un solo ricordo. Me ne vengono in mente tanti...".

Tra gli episodi che resteranno indelebili ci sono le due vittorie nel 2019 ad Austin, contro Valentino Rossi, e a Silverstone, con Marc Marquez. "Battere due campioni del mondo. Non posso sceglierne solo uno; ogni vittoria e ogni risultato hanno la loro storia. La mia prima vittoria in MotoGP, in lotta con Valentino, è stata incredibile, super emozionante, super snervante".

L'ultimo weekend in MotoGP

Adesso che tutto è un ricordo resta il vuoto interiore, un senso di tristezza... e speranza. "Sono triste, non vi mentirò, perché ho trascorso metà della mia vita qui in MotoGP e ho vissuto molti momenti. Personalmente, mi sento molto forte; questo è l'anno in cui mi sento più forte in termini di prestazioni, e penso che abbiamo ancora molta strada da fare, ma le cose stanno così e dobbiamo accettarle".