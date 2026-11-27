Il ritiro di Marc Marquez scatena un domino in casa Ducati: a questo punto le promozioni di Iker Lecuona in MotoGP e Alberto Surra nel team ufficiale Superbike sembrano le scelte più probabili.

Lecuona è il candidato numero uno per varie ragioni. Intanto sta correndo con una certa continuità con la Ducati MotoGP, fin dal GP d'Ungheria dell'estate scorsa, con la D16 del team Gresini. Iker è nel box ufficiale fin da Portimao, in sostituizione dell'infortunato Pecco Bagnaia. Nel contratto Superhike, di Lecuona c'è una clausola di sgancio in caso di possibilità di passaggio in MotoGP. A questo punto è la scelta più scontata.

Opzione Nicolò Bulega

Come seconda opzione ci potrebbe essere un valzer fra Lecuona e Nicolò Bulega . Cioè Ducati Corse potrebbe anche decidere spostare nel box ufficiale l'iridato Superbike in carica, e dirottare lo spagnolo in VR46. Questa scelta avrebbe un senso tecnico, visto che Bulega è il pilota che nei mesi scorsi si è occupato dello svilippo della 850 cc con gomme Pirelli. Però questo significherebbe scombinare i piani di una formazione satellite, privandola dell'unico pilota italiano prevista nella line up 2027.

Alberto Surra ufficiale Superbike

Con Lecuona in MotoGP, ci sarebbe da tappare la falla in Superbike. Su questo fronte il candidato ideale è il 23enne piemontese Alberto Surra, rivelazione del Mondiale 2026 al debutto con la Panigale V4 R del team Motocorsa. Alla prima volta in top class Surra si è messo decisamente in mostra, in particolare nei round conclusivi della stagione. Ha pure già assaggiato il podio a Cremona. Proprio a ridosso del secondo round italiano ha avuto l'opportunità di compiere un breve test con il team Aruba. Potrebbe essere stato l'antipasto di una stagione da pilota ufficiale. Anche qui, sembra questa la soluzione più facile e scontata da prendere. Alternativa: Manuel Gonzalez, che già aveva parlato a lungo con Aruba, ma ha rifiutato più volte il passaggio in Superbike. Tanto da spalancare il passaggio all'arrivo di Franco Morbidelli.

Per altro il tempo stringe: non parliamo di settimane, ma di giorni. Martedi 1 novembre ci sono i test di gruppo MotoGP a Valencia, quindi è plausibile immaginare che la Ducati abbia già annunciato chi succederà a Marc Marquez. Stessa situazione in Superbike: il 9-10 dicembre la Ducati Aruba girerà a Valencia con le Michelin insieme a tutte le altre formazioni factory e satellite del Mondiale.

E Motocorsa?

Tutto questo giro di valzer potrebbe coinvolgere anche Motocorsa, che si stava godendo serenamente la conferma dell'emergente Alberto Surra. Se il ragazzino va in Aruba, le alternative di peso non mancano. La prima, suggestiva, potrebbe essere Alex Delbianco, due volte campione italiano che per settimane sembrava destinato alla seconda Ducati del team Go Eleven, poi andata ad Albert Arenas.

L'altra opzione, altrettanto suggestiva, potrebbe essere lo stesso Manuel Gonzalez, stellina della Moto2 che aspirava al passaggio in MotoGP dov'è stato bruciato da Senna Agius e Izan Guevara, il suo sfidante per l'iride nello spareggio di Valencia. Però se mesi fa ha rifiutato la Superbike ufficiale, pare improbabile che adesso potrebbe accettare una sistemazione da pilota satellite.