La Sprint di Valencia continua a far discutere anche a motori spenti. Iker Lecuona , compagno di box di Marc Marquez nel team Ducati per il weekend del Ricardo Tormo, ha puntato il dito contro la Direzione Gara per la gestione della partenza.

Secondo lo spagnolo l'attesa con il semaforo acceso ha messo a rischio moto e piloti. Poi la difesa del dieci volte campione del mondo: il doppio Long Lap che gli è stata inflitta, a suo dire, non ha alcun senso.

Il semaforo che non si spegneva

Il regolamento MotoGP prevede che le luci rosse restino accese tra i 2 e i 5 secondi prima del via. Sabato, invece, un problema tecnico ha impedito lo spegnimento, lasciando i piloti con il motore su di giri e la frizione pronta a essere rilasciata. Sono serviti circa 11 secondi per vedere le prime bandiere gialle e 14 per quelle rosse. Nel frattempo la Desmosedici di Marquez fumava vistosamente, prima di prendere fuoco mentre lui la spingeva fuori dalla griglia. Lecuona punta il dito: "Non capisco perché abbiano aspettato così tanto", ha spiegato, ricordando che in condizioni normali si resta al massimo dei giri per tre o quattro secondi al massimo.

Lo spagnolo racconta di aver notato fumo uscire anche dalle moto di Pol Espargarò e Brad Binder, segno che il problema non riguardava soltanto la Ducati numero 93.

Il braccio alzato in griglia

Il pilota spagnolo, vicecampione del mondo Superbike, scattava dalla quattordicesima casella ed è stato tra quelli che hanno provato a segnalare il pericolo. Fino all'esposizione delle bandiere rosse, però, le luci potevano spegnersi in qualsiasi istante, e chi stava davanti aveva buoni motivi per non mollare il gas. "Se qualcuno avesse alzato le braccia proprio dopo lo spegnimento, sarebbe successo un caos, qualcuno poteva restare colpito", ha spiegato Lecuona. "Ho visto Ogura perdere leggermente il controllo, perché dopo 4 secondi la frizione inizia a surriscaldarsi, il pilota perde anche concentrazione". Per questo ha alzato un solo braccio: "Ho dovuto tenere la mano sulla frizione, per questo ho alzato un braccio solo. Ho pensato di non mettere in folle, perché se il semaforo si fosse spento, sarebbe successo un disastro".

La penalità a Marquez

Non ha senso neanche la penalità a Marc, non è stata colpa sua. Poteva succedere a chiunque, non è un errore del pilota, o della squadra", ha detto Lecuona, che si augura un intervento della Ducati e una revisione delle regole. Come Marquez, ritiene che andasse dichiarata una nuova partenza a tutti gli effetti, così da consentire l'uso delle moto di riserva. Lo stesso Marquez, chiuso al 13° posto, aveva già bollato la sanzione come ingiusta, come raccontato nel nostro articolo Il danno più grosso lo ha subito Marquez, sanzionato con due Long Lap per aver lasciato la griglia dopo aver abbandonato la moto in fiamme. La norma, riscritta dopo la sua corsa ai box nel GP delle Americhe 2025, punta a impedire i cambi di moto all'ultimo momento tra gomme da asciutto e da bagnato, ma non distingue tra una scelta del pilota e un problema che sfugge al controllo di pilota e squadra. "ha detto Lecuona, che si augura un intervento della Ducati e una revisione delle regole. Come Marquez, ritiene che andasse dichiarata una nuova partenza a tutti gli effetti, così da consentire l'uso delle moto di riserva. Lo stesso Marquez, chiuso al 13° posto, aveva già bollato la sanzione come ingiusta, come raccontato nel nostro articolo Marc Marquez, la reazione alla penalità: "Ingiusta, regolamento da cambiare"

La Sprint di Lecuona

Archiviata la polemica, Lecuona ha tracciato un bilancio della propria gara. Si è detto soddisfatto del ritmo trovato nella seconda metà della Sprint, ammettendo però di dover ancora crescere sul fronte dell'aggressività nei primi giri. Per lui quanto accaduto a Valencia deve diventare un precedente da cui imparare: "Devono agire più velocemente a situazioni del genere, non si deve arrivare a quel punto".