Il confronto prima della scelta: le parole di Marc Marquez svelano il ruolo di Dani Pedrosa nel suo momento più difficile.

"Dani, ti ho ascoltato". È questa la frase catturata dai microfoni alla fine della conferenza stampa di Marc Marquez, quando anche Dani Pedrosa, a lungo suo compagno di squadra dei tempi Honda, si è avvicinato per abbracciarlo prima della foto con tutti i piloti presenti, MotoGP e non solo. Un pilota che fin da piccolo Marquez ha preso da esempio, era l'idolo che aveva da bambino: il profondo rispetto creatosi in seguito tra il #93 e Pedrosa è noto, e non è mancato un confronto tra i due anche in questa occasione. Marc Marquez aveva detto di aver parlato con una leggenda MotoGP durante la conferenza stampa, senza aggiungere un nome, chiedendo consiglio, ma l'abbraccio e quelle parole con Dani Pedrosa, che di infortuni seri ne ha vissuti tanti in carriera, sono state rivelatrici.

Marc Marquez e l'aiuto di Pedrosa

Questo GP Valencia non è certo la prima volta, ma anzi è successo in più occasioni. Il caso più eclatante citato dallo stesso campione di Cervera è dell'autunno 2023, dopo il GP del Giappone. Anche stavolta la scelta è arrivata a Motegi... In quel caso, Marc Marquez ha infatti raccontato in seguito di aver chiamato l'ex compagno di squadra per un confronto: c'era in ballo la scelta di lasciare Honda per rischiare tutto in Ducati, col team Gresini. Un dialogo "da pilota a pilota", era un momento molto delicato della carriera di Marquez dopo il fin troppo noto 2020 e ha scelto Pedrosa per riordinare le idee. Sappiamo poi com'è andata, anche se l'ex pilota ha ridimensionato il suo ruolo nella vicenda, confermando solo la telefonata e la chiacchierata col collega. Anche in altre occasioni Marquez ha indicato Pedrosa come riferimento, prima in pista, in seguito nella gestione delle difficoltà fisiche dovute agli infortuni.

"Con Dani ho un ottimo rapporto" ha aggiunto Marc Marquez in seguito. "È super intelligente e adoro sentire i suoi consigli". "Sono decisione complicate, so come ci si sente. Ma potevo leggere la sua situazione" ha poi dichiarato Dani Pedrosa, ammettendo sorpresa ma fino ad un certo punto. "Faceva molta fatica fisicamente in ogni weekend, mi ricordavo di quando ci sono passato io. Quello che potevo dirgli era solo che poteva spingere, metterci un piccolo extra se voleva, ma che doveva anche sentire i messaggi dall'interno [dal suo corpo]". In un successivo scambio tra i due, alla fine della conferenza stampa, si sente anche questo breve discorso di Marquez a Pedrosa: "L'avevo promesso al mio corpo, e l'ho fatto. Mi ha aiutato". "Poi parleremo, verrò a trovarti" è la risposta di Pedrosa. "Sì, adesso ho tempo!" ha aggiunto Marquez, con una conclusiva risata tra i due.