George Russell conquista la Pole Position del GP del Qatar, la sesta in stagione e la tredicesima in carriera.

Il britannico questa volta è stato impeccabile, battendo il compagno. Seconda l’altra Mercedes con un Andrea Kimi Antonelli non contentissimo: comunque lì e proverà a far sua la gara. La seconda fila è tutta papaya con Lando Norris terzo davanti ad Oscar Piastri, con i due che proveranno a portarsi a casa il podio e sperare in un errore delle Frecce d’argento.

Gli altri piloti fuori dalla Top4

La terza fila sarà monopolizzata dalla Red Bull dove Isack Hadjar batte Max Verstappen. Il franco algerino è l’unico ad aver messo così tante volte in una stagione dietro l’olandese. La quarta fila vede un Charles Leclerc col settimo tempo ad un secondo e 2 decimi da Russell. Notte fonda per la Ferrari, con addirittura Lewis Hamilton soltanto nono dietro anche ad Arvid Lindblad. Decima piazza per l’altra Racing Bulls di Liam Lawson. Per le Rosse si prospetta un altro GP d'agonia.

Olivier Bearman non riesce a passare in Q3 per soli quindici millesimi e scatterà undicesimo. Male le Alpine con Pierre Gasly dodicesimo e Franco Colapinto quattordicesimo e quindi distanti dalle due Racing Bulls . Nel mezzo alle due vetture francesi troviamo Gabriel Bortoleto tredicesimo e quindicesimo Rafael Camara con la Haas. Il Qatar regola ancora una volta in fondo le Williams, le Aston Martin e le Cadillac che si prendono le ultime tre file. La gara domani potrebbe essere influenzata dalle alte temperature.

Griglia di partenza GP del Qatar

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Foto: social Formula 1