Dalla MotoGP alla Superbike, i tre piloti sono pronti per chiudere un capitolo della loro carriera e ne apriranno presto uno nuovo.

Il Gran Premio di Valencia è speciale per tanti motivi. Non solo perché è l’ultimo della lunga stagione del Motomondiale, con ancora qualche titolo in palio, ma anche perché è un momento di addii. C’è chi semplicemente lascerà il suo attuale team, c’è chi terminerà la sua carriera (Marc Marquez) e c’è chi si trasferirà in un altro campionato motociclistico. In quest’ultimo caso rientrano Franco Morbidelli , Jack Miller e Brad Binder, che nel 2027 correranno nel Mondiale Superbike. Proprio a Valencia, nelle giornate 9-10 dicembre, faranno il loro primo test privato con le derivate di serie.

Binder in BMW ritrova Oliveira

Brad Binder saluta KTM per ripartire da BMW

È stato un anno difficile per tutti e tre. Quello meglio piazzato nella classifica MotoGP è Brad Binder, dodicesimo, ma staccato di ben 189 punti dal compagno di squadra Pedro Acosta, che con la KTM ha fatto una differenza enorme su tutti i colleghi di marchio. Il pilota sudafricano ripartirà dal team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, nel quale sostituirà Danilo Petrucci e ritroverà Miguel Oliveira, già suo compagno in Moto3, Moto2 e MotoGP. Il fatto di conoscersi molto bene dovrebbe facilitare il loro lavoro in un 2027 nel quale BMW intende tornare grande protagonista con una M 1000 RR aggiornata

Morbidelli sostituisce Bulega in Ducati

Franco Morbidelli nel Mondiale Superbike per ritrovare se stesso

Morbidelli è quello che si dovrebbe trovare nella situazione migliore, dato che approderà nel team Aruba Ducati, dominatore della stagione Superbike 2026 con il campione Nicolò Bulega e il vice-campione Iker Lecuona. Sostituirà il connazionale, quindi le pressioni non mancheranno, però è nel posto giusto per rinascere da un 2025 davvero negativo (71 punti, sedicesimo posto nella classifica MotoGP). Conosce la Panigale V4 grazie ai tanti allenamenti effettuati, non dovrebbe faticare ad adattarsi alla versione R che guiderà nel campionato delle derivate di serie.

Miller, missione complicata con Yamaha

Jack Miller proverà a risollevare la Yamaha in SBK

Il compito più difficile in SBK dovrebbe averlo Miller, dato che approderà in un team Pata Maxus Yamaha reduce da un’annata disastrosa. In pista non ci sarà una nuova R1, quindi sarà fondamentale che gli ingegneri riescano a estrarre ulteriore potenziale da un pacchetto tecnico che è abbastanza datato. Il nuovo regolamento tecnico potrebbe dare un aiuto, forse anche le nuove gomme Michelin. Jack, come Brad e Franco, ha corso con pneumatici Michelin in MotoGP e forse tale esperienza potrebbe dargli una mano. Quelli Superbike non saranno uguali, ovviamente, però alcune caratteristiche potrebbero agevolarli in termini di stile di guida.

Dalla MotoGP alla Superbike: saranno tre protagonisti?

Binder, Morbidelli e Miller si ritroveranno in tre situazioni differenti, dovranno lavorare tanto e avere una mentalità giusta per ben figurare in un campionato competitivo come quello SBK. Il talento lo hanno, però quello da solo non basta. Cambiare paddock e iniziare qualcosa di nuovo è la grande occasione per rilanciare le loro carriere. Vedremo come se la caveranno. Oggi ultima gara in MotoGP, poi avranno tempo di focalizzarsi sulla Superbike.