Il piano era semplice: far lavorare insieme i due piloti per spingerli entrambi davanti. Nelle qualifiche dell'ultimo round della Moto2 a Valencia, però, la strategia dello scambio di scie scelta dal team Intact GP ha prodotto un risultato a due facce.

Senna Agius si è preso la pole position con un nuovo record assoluto della pista, mentre Manuel Gonzalez, il pilota che si gioca il titolo, partirà soltanto dalla decima casella. Proprio nel giorno in cui il rivale Izan Guevara si è sistemato in prima fila.

Il piano Intact e la scia mancata

Gonzalez è arrivato all'ultimo appuntamento in testa alla classifica con 4,5 punti di margine su Guevara, pilota del team Pramac Yamaha. Una situazione che avrebbe consigliato una qualifica senza rischi, invece il sabato del leader si è complicato subito. Nel primo run lo spagnolo non è riuscito a mettere a segno un giro di sicurezza, poi nel tentativo decisivo ha scelto di non accodarsi al compagno di squadra e di seguire Ivan Ortola. Una decisione che ha fatto saltare la tattica studiata dal box più per un errore di esecuzione che per un difetto del piano.

Il risultato è una partenza dalla quarta fila, in compagnia del debuttante Jose Antonio Rueda e di Adrian Huertas. Nella gara di domani Gonzalez dovrà quindi rimontare diverse posizioni per tenere a bada Guevara, che scatterà sette caselle più avanti.

Agius da record, Guevara in prima fila

Il giro che ha regalato la pole all'australiano è arrivato negli ultimi due minuti della Q2, proprio nel run in cui Gonzalez avrebbe dovuto sfruttarne la scia. Agius ha strappato il primo posto a Dani Holgado, che ha provato a rispondere all'ultimo passaggio ma ha perso terreno nel settore finale, accontentandosi della seconda posizione. Per il team Intact il primato di Agius vale soprattutto come consolazione. Guevara, invece, è rimasto a ridosso dei primi per tutta la sessione, arrivando in un momento a soli quattro millesimi dalla vetta, prima di chiudere terzo.

Alla seconda fila arriva Alex Escrig, quarto con un attacco nel finale che lo ha portato davanti ad Alonso Lopez: lo spagnolo aveva aperto il turno con tempi da record ma non è riuscito a migliorarsi abbastanza da restare in prima fila. Ortola, il più veloce della Q1, è salito fino alla sesta posizione. In terza fila partiranno Dani Muñoz, Collin Veijer e Luca Lunetta.

Penalità per Vietti, flop di David Alonso

Celestino Vietti ha superato la Q1 all'ultimo istante e ha chiuso la Q2 in tredicesima posizione, ma deve scontare tre posizioni di penalità per non aver rispettato le bandiere gialle durante le prove. Il pilota italiano scivola così in sesta fila, accanto a Joe Roberts, caduto nel finale alla curva 2 dopo aver passato la Q1, e a Zonta van den Goorbergh. La sanzione fa avanzare in quinta fila Filip Salac, Barry Baltus e Mario Aji, quest'ultimo promosso dalla Q1. Tra i grandi esclusi dalla Q2 c'è David Alonso, che non ha trovato la strada per uscire dalla prima sessione e partirà ventunesimo.