L'addio di Marc Marquez suona come un fulmine a ciel sereno nel paddock della MotoGP. La notizia ha sconvolto anche il suo ex team Honda, dove tre anni fa ha lasciato amici e collaboratori fidati per chiudere la sua carriera da vincente. Questo il commento a caldo del team manager Alberto Puig, con cui il dieci volte iridato ha condiviso i momenti migliori della sua vita da pilota.

Puig-Marquez, un rapporto lungo oltre dieci anni

Alberto Puig si dice contento che Marc Marquez abbia deciso di ritirarsi. Potrebbe sembrare strano sentirlo da una persona che ha lavorato a stretto contatto con il pilota di Cervera per così tanto tempo, ma il team principal della Honda ha le sue ragioni. Con la prima sessione di prove libere della MotoGP in corso a Valencia, e con la notizia del ritiro di Marc ancora fresca, il manager catalano ha commentato il momento epocale ai microfoni di Dazn.

Per Alberto Puig, il 33enne di Cervera ha realizzato un'impresa straordinaria. Il pilota della Ducati ha vinto di nuovo il Campionato del Mondo, ma lo ha fatto con un braccio destro che continua a dargli dolore. Un problema che il team principal della Honda conosce fin troppo bene. Alberto era nel box HRC quella domenica del luglio 2020, quando Marc cadde violentemente a Jerez e si fratturò l'omero. Era al suo fianco durante i tre anni in cui il pilota entrava ed usciva dalla sala operatoria e dalle piste, prima di lasciare la Honda.

"Ha vinto il campionato, ma siamo onesti, l'ha vinto con difficoltà a causa dei limiti fisici al braccio. E vederlo correre in quelle condizioni, beh, ovviamente non è quello che vorremmo", ha commentato Puig. "Credo sia la decisione giusta, presa con il tempo. È sempre difficile prendere queste decisioni, soprattutto per un pilota come Marc dopo aver vinto il campionato... Ha preso una decisione difficile, ma al momento giusto".

Una decisione da leggenda

Sono molto contento che abbia preso questa decisione. L'eredità che lascia è incredibile; si ritirerà come il migliore della storia, e la cosa migliore è che nessuno potrà mai più batterlo. Bisogna essere molto coraggiosi per prendere una decisione del genere". Le voci erano nell'aria da tempo . Marquez se ne va da campione, con una Ducati ufficiale a sua disposizione e dopo aver dimostrato di essere ancora in grado di vincere un Mondiale. Il suo ultimo rivale per il titolo non avrà la possibilità di prendersi la rivincita nel 2027. "".

Al termine dell'intervista, Alberto ha smesso di parlare di Marquez come pilota e ha iniziato a parlare di lui come persona. Dopo tanti anni, dieci titoli mondiali e dopo essere diventato uno degli atleti spagnoli più conosciuti al mondo, Puig si diverte ancora a incontrare lo stesso ragazzo di Cervera che conobbe anni prima nel paddock. "Ha fatto cose impensabili, ha mantenuto la calma nei momenti più impossibili, e la cosa più importante è che è ancora Marc, il Marc che conoscevamo tanto tempo fa, un ragazzo di campagna, lo incontri, ridi con lui. Ha conservato l'essenza di una persona normale, pur essendo un ragazzo di un'altra galassia. Questo la dice lunga", ha concluso Alberto Puig.