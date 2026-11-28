Il ritiro di Marquez libera un posto sulla griglia della top class e sembra che anche Lecuona sia interessato: lascerà il Mondiale Superbike?

Si torna a parlare di mercato piloti in MotoGP, cosa inevitabile dopo che Marc Marquez ha annunciato che smetterà di correre dopo la gara a Valencia. Un colpo di scena abbastanza inaspettato, anche perché la stessa Ducati è stata informata solo giovedì della sua decisione, in realtà già presa dopo il Gran Premio del Giappone a Motegi. Adesso la grande domanda è: chi lo sostituirà nel team ufficiale ducatista nel 2027?

Ducati, Aldeguer e Bulega i primi nomi per il dopo Marquez

Appena Marquez ha annunciato il proprio ritiro , sono state fatte le prime ipotesi, ad esempio Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega, entrambi già sotto contratto con Ducati. Pur essendo stati già ufficializzati come futuri piloti del team Pertamina Enduro VR46, non è escluso che uno dei due possa essere liberato dall'accordo con la squadra di Valentino Rossi per vestire di rosso e affiancare Pedro Acosta. Ma non è neppure qualcosa di scontato.

Ovviamente, liberare uno tra Aldeguer e Bulega metterebbe il team VR46 nella condizione di dover trovare un altro pilota. Sono già trapelati i nomi di Manuel Gonzalez e Celestino Vietti, ma ce ne sono anche altri che possono emergere.

Lecuona tornerà in MotoGP?

Iker Lecuona: MotoGP o Superbike nel 2027?

Un'altra ipotesi per occupare una Ducati MotoGP nel 2027 è Iker Lecuona , pilota che ha già un contratto per correre con Ducati nei prossimi due campionati mondiali Superbike e che nel 2026 ha corso ben sette gran premi (Valencia incluso, anche se da portare a termine) in top class da sostituto. Se l'è cavata abbastanza bene, quindi non è escluso che possa rientrare anche lui tra i piloti presi in considerazione.

Non ho mai detto sì o no a nulla. Ho sempre detto la stessa cosa: mi piace avere le cose sul tavolo e valutare i pro e i contro. C'è un'opportunità? Beh, suppongo di sì, ma non è assolutamente una mia decisione. È Ducati che deve fare la prossima mossa. Sono tranquillo, perché so che sto facendo un buon lavoro. Ducati ha i miei dati, sia in Superbike che in MotoGP. Mi conoscono nel box: sanno come lavoro, qual è il mio atteggiamento e quali miglioramenti apportiamo durante il weekend". Interpellato sull'argomento a Valencia, dove sta sostituendo Pecco Bagnaia nel team factory Ducati per il secondo weekend di fila, Lecuona si è così espresso ai microfoni di Motosan : "".

Il passato di Iker in top class

Il 26enne valenciano ha già corso da pilota titolare in MotoGP nel 2020 e nel 2021 con il team KTM Tech3, poi è stato scaricato dalla casa di Mattighofen ed è ripartito dal Mondiale Superbike. Durante i suoi quattro anni con il team Honda HRC nel campionato delle derivate di serie ha fatto anche sette apparizioni in MotoGP: nel 2023 gli è capitato di sostituire Marc Marquez e Joan Mir nel team ufficiale e Alex Rins nel team satellite LCR.

Nel 2026 ha corso cinque GP con il team Gresini, sostituendo Alex Marquez e Fermin Aldeguer, e poi è stato chiamato dalla squadra ufficiale Ducati a rimpiazzare Bagnaia a Portimao e a Valencia. Il settimo posto nella gara lunga al Balaton Park è il suo miglior risultato. In Qatar e in Portogallo è arrivato a punti in entrambe le sprint race (nono posto) e ha chiuso in top 10 ambedue le gare lunghe (decimo posto). Nella "sua" Valencia spera di fare un altro weekend positivo, in attesa che Ducati faccia le proprie valutazioni e prenda poi delle decisioni per il 2027. Se non dovesse essere scelto per una sella in MotoGP, avrà comunque un bel percorso da continuare in SBK con l'obiettivo di laurearsi campione del mondo. È stato vice-campione nel 2026, dunque è il favorito per il titolo del prossimo anno.