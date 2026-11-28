Con il freddo e le giornate più corte, molti motociclisti lasciano la due ruote in garage per qualche mese e tornano a spostarsi soprattutto in auto. Il cambio di abitudini è l’occasione per programmare la manutenzione di entrambi i veicoli e controllare la copertura dell’auto. Richiedere un preventivo per un’assicurazione auto online aiuta a valutare il costo della RC obbligatoria e delle eventuali garanzie facoltative, tenendo conto di massimali, franchigie e condizioni. Per la moto , il primo intervento riguarda il luogo in cui verrà custodita.

Ricovero della moto: dove e come sistemarla per l’inverno

Un garage asciutto e ben ventilato offre riparo dalle precipitazioni e limita l'esposizione all'umidità. Se non si dispone di uno spazio al coperto, una copertura traspirante e impermeabile può offrire una protezione aggiuntiva, ma va posizionata solo su una moto perfettamente asciutta per evitare la formazione di condensa.

Prima del rimessaggio, eliminare fango, insetti e residui di sale con prodotti adatti alle superfici della moto. Asciugare anche le zone in cui può restare acqua dopo il lavaggio, rispettando le istruzioni del costruttore. È consigliabile lubrificare le parti mobili come catena, leve e cavi, seguendo le indicazioni del manuale d’uso.

Batteria e componenti elettrici: prevenire i guasti con attenzione

Durante una sosta prolungata la batteria può perdere carica anche a causa degli assorbimenti elettrici del veicolo; le basse temperature possono inoltre ridurne le prestazioni. Consultare il manuale della moto per capire se sia indicato scollegarla o utilizzare un mantenitore compatibile con la sua tecnologia. Le batterie al litio e quelle al piombo possono richiedere dispositivi e procedure differenti. Non utilizzare un caricatore senza aver verificato la compatibilità.

Oltre alla batteria, è opportuno verificare che i connettori elettrici siano puliti e protetti dall’umidità. La presenza di condensa persistente nei gruppi ottici o di guarnizioni danneggiate merita una verifica in officina.

Pneumatici, sospensioni e posizione di stazionamento

Una moto che resta ferma a lungo può sviluppare deformazioni temporanee degli pneumatici. Se il costruttore lo prevede, utilizzare cavalletti idonei e stabili, seguendo le istruzioni per il sollevamento; non improvvisare supporti. In assenza di cavalletti, seguire le indicazioni del manuale relative alla sosta prolungata e alla pressione delle gomme. Evitare di alterare arbitrariamente i valori raccomandati.

Prima del rimessaggio, misurare a pneumatici freddi la pressione effettiva e confrontarla con il valore indicato dal costruttore. Pulire gli steli delle sospensioni e verificare che non ci siano perdite di olio aiuta a individuare eventuali anomalie.

Proteggere metalli, prese d’aria e scarico

Durante i mesi di inattività, controllare periodicamente che non siano comparse tracce di umidità o di corrosione sulle superfici. Per eventuali protezioni di prese d’aria e scarico seguire soltanto la procedura del costruttore, ricordandosi di rimuoverle prima di avviare il motore. Non utilizzare materiali o prodotti che possano danneggiare le superfici.

Sulle superfici metalliche utilizzare prodotti compatibili con finiture e materiali, senza applicarli su dischi dei freni, pneumatici o comandi. Per il carburante e gli altri liquidi consultare il manuale: non tutte le moto prevedono lo stesso trattamento per il fermo prolungato.

Manutenzione e controlli prima del ritorno in strada

Prima di tornare in sella, controllare pressione e stato degli pneumatici, livello dei liquidi, funzionamento di freni e luci, stato della batteria e delle parti elettriche. Verificare anche la trasmissione finale e il funzionamento dei comandi, senza trascurare eventuali scadenze della manutenzione programmata.

Per chi non si sente sicuro di eseguire questi controlli in autonomia, rivolgersi a un’officina specializzata è la scelta più prudente. Un controllo professionale è particolarmente indicato se compaiono perdite, spie di avvertimento o anomalie nella risposta dei freni.

Organizzare gli spostamenti in auto: manutenzione, copertura e sicurezza.

Per l’auto destinata agli spostamenti quotidiani, controllare lo stato delle gomme, i livelli dei liquidi secondo il manuale, l’efficienza di freni e luci. Verificare anche le spazzole tergicristallo e la disponibilità di liquido lavavetri adatto alle temperature previste.

Se l’auto diventa il veicolo principale, conviene rivedere il chilometraggio atteso, chi la guiderà e le condizioni delle garanzie effettivamente attive. L’assistenza stradale, se acquistata, può prevedere servizi utili in caso di guasto, entro i limiti del contratto. Non va confusa con la RC obbligatoria, né considerata una copertura automatica.

Il semplice fatto di lasciare la moto in garage non comporta automaticamente la sospensione dell’obbligo assicurativo. Per avvalersi della sospensione volontaria prevista dalla normativa, occorre seguire la procedura di comunicazione all’impresa e verificare che la sospensione sia effettiva. Prima della ripresa bisogna accertarsi che la copertura sia nuovamente attiva; durante la sospensione non si deve utilizzare la moto.

Pianificare la mobilità invernale: prevenzione e attenzione alla sicurezza

Prima di partire, consultare previsioni e condizioni della viabilità, considerando tempi più lunghi con pioggia, nebbia o ghiaccio. Verificare le ordinanze sulle dotazioni invernali lungo il percorso e la compatibilità di eventuali catene con pneumatici e veicolo. Raschietto, torcia e una coperta possono essere utili a bordo; se le condizioni della strada sono critiche, rimandare il tragitto resta la scelta più prudente.

Per chi percorre ogni giorno la stessa strada, può essere utile valutare anche alternative come mezzi pubblici o spostamenti condivisi nelle giornate più difficili. Programmare la partenza con un margine di tempo aiuta a guidare con calma e, se possibile, a scegliere le ore con maggiore visibilità.