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Anche Kawasaki cancella la frizione: la KLE500 SE Smartride 2027 parte e si ferma senza leva

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Kawasaki KLE500 SE Smartride 2027 mette al bando la frizione
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Kawasaki si aggiunge alle Case che vogliono liberare la mano sinistra del motociclista. Per il 2027 la KLE500, l'adventure media che lo scorso anno ha riportato in vita una sigla storica della Casa di Akashi, riceve il sistema Smartride: si parte da fermo e ci si ferma senza toccare la leva della frizione.
Stiamo parlando di uno dei momenti più temuti da chi guida in fuoristrada: la ripartenza su una salita sterrata, con il posteriore che scoda sulla ghiaia e il motore che rischia di spegnersi proprio nel punto peggiore.

Come funziona lo Smartride

Il principio è quello degli scooter. Dentro il normale pacco frizione lavora un sistema centrifugo che innesta la frizione da solo quando i giri salgono e la apre quando scendono. La mezza frizione diventa così un ricordo, un vantaggio che vale tanto nelle code in città quanto nel fuoristrada lento.
Non si tratta però di un cambio automatico. Per salire e scalare le marce si usano leva e pedale come sempre, e secondo InSella in tutto il sistema non c'è un solo componente elettronico.

La strada di BMW, non quella di Honda

La scelta di Kawasaki ricorda da vicino l'Easy Ride Clutch della BMW F 450 GS e va nella direzione opposta rispetto all'E-Clutch elettronica di Honda. La filosofia è chiara: meno sofisticazione, meno cose che si possono guastare. Un argomento che pesa su una moto pensata anche per il viaggio lontano da casa.
Il sistema sarà riservato alla versione più ricca, battezzata KLE500 SE Smartride, che arriverà in un unico colore: Pearl Blizzard White.

Tubeless e gomma posteriore più larga

La SE Smartride porta con sé anche una modifica attesa dai viaggiatori: le ruote a raggi montano finalmente pneumatici tubeless, quindi una foratura si ripara con un kit senza smontare la ruota. Davanti resta il 21 pollici, mentre dietro debutta una misura 150/70-17 esclusiva di questa versione, più larga del 140/70 delle altre KLE500 e con una scelta di coperture di ricambio più ampia.
Il resto è noto: bicilindrico parallelo di 451 cm³ da 45 CV e 42,6 Nm, telaio a traliccio in acciaio e la dotazione della SE, con strumentazione TFT a colori, paramani in metallo, cupolino più alto e piastra paramotore.
Novità: un dettaglio della KLE500 SE Smartride 2027

La gamma e il nodo prezzo

A listino restano la KLE500 standard e la SE tradizionale, ordinabili in tre allestimenti con accessori originali Kawasaki:
  • Rally: scarico Akrapovič in titanio, cover del radiatore, sella passeggero ribassata e presa USB-C
  • Adventure Tourer: barre paramotore e due borse laterali da 21 litri con i relativi telaietti
  • Edition: la più cittadina, con presa USB-C, portapacchi e bauletto
I prezzi del model year 2027 non sono ancora stati comunicati. Come riferimento, oggi la KLE500 costa 6.340 euro e la SE 6.990 euro: resta da capire quanto Kawasaki chiederà in più per la comodità di dimenticarsi la frizione.
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