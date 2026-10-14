Versys 900 MY2027 cambia ciclistica, aggiorna l'elettronica e diventa la prima della famiglia Versys a portare in dote i sistemi di assistenza radar. Un intervento atteso da tempo, che punta a unire il carattere sportivo delle naked di Akashi alla versatilità richiesta dai viaggi lunghi e dall'uso quotidiano. Kawasaki rinnova quasi completamente la sua crossover stradale: la nuovacambia ciclistica, aggiorna l'elettronica e diventa la prima della famiglia Versys a portare in dote i sistemi di assistenza radar. Un intervento atteso da tempo, che punta a unire il carattere sportivo delle naked di Akashi alla versatilità richiesta dai viaggi lunghi e dall'uso quotidiano.

Il cuore è il quattro cilindri in linea da 948 cm³ derivato dalla famiglia Z, che sviluppa 122 CV a 9.500 giri/min e una coppia massima di 97,3 Nm a 8.000 giri/min. L'erogazione promette spinta ai regimi medio-bassi senza sacrificare l'allungo. Il cambio a sei rapporti ha di serie il quickshifter Kawasaki KQS.

Telaio a traliccio inedito

La ciclistica è stata sviluppata specificamente per questa moto. Il nuovo telaio a traliccio è progettato per bilanciare rigidità e sensibilità dell'avantreno, mentre la distribuzione dei pesi vicina al 50:50 dovrebbe favorire agilità e rapidità nei cambi di direzione.

Le sospensioni a lunga escursione, regolabili, mantengono l'impostazione tipica della famiglia Versys. Le ruote da 17 pollici con pneumatici Metzeler Roadtec 01 confermano invece una vocazione prevalentemente stradale.

Comfort da viaggiatrice

La posizione di guida è eretta, il parabrezza si regola su sette posizioni e la sella varia in altezza tra 825 e 845 mm. Il serbatoio è sagomato per facilitare l'appoggio dei piedi a terra e garantire una buona presa con le ginocchia. La strumentazione TFT da 5 pollici si collega allo smartphone tramite l'app RIDEOLOGY, offre la navigazione turn-by-turn e due schermate dedicate rispettivamente al turismo e alla guida sportiva.

La novità ARAS

Il vero salto in avanti riguarda la sicurezza. La Versys 900 introduce i sistemi ARAS: Adaptive Cruise Control Lite, avviso di collisione frontale e monitoraggio dell'angolo cieco. C'è anche l'Emergency Stop Signal, che segnala le frenate d'emergenza. Il pacchetto elettronico comprende inoltre il controllo di trazione KTRC, l'ABS evoluto con piattaforma inerziale IMU, le modalità di guida integrate e la selezione delle mappe motore.

Il design segue il nuovo concept Aero Edge, con superfici pensate per dare un'immagine dinamica e leggera. Tra gli accessori per il turismo ci sono un bauletto da 47 litri e valigie laterali da 32 litri ciascuna.

Versioni, colori e prezzi

La gamma comprende gli allestimenti Tourer e Grand Tourer, una versione depotenziata da 70 kW per i neopatentati e la SE, che aggiunge faretti fendinebbia a LED, paramani, manopole riscaldabili, protezione del radiatore, tamponi paratelaio, puntale inferiore e cavalletto centrale.

Per il 2027 la Versys 900 sarà proposta in Metallic Spark Black e Pearl Robotic White, mentre la SE arriverà in Plasma Lime Green/Metallic Spark Black e Firecracker Red/Metallic Carbon Gray. La versione base e quella da 70 kW costano 12.890 euro, mentre la SE sale a 13.790 euro: un listino che posiziona la nuova crossover giapponese come una delle proposte più ricche di tecnologia nella sua fascia.