Jack Miller lascerà la MotoGP a fine 2026, ma l'Australia non resterà senza un rappresentante nella classe regina: nel 2027 arriverà Senna Agius con il team KTM Tech3. E chi gli passa simbolicamente il testimone non nasconde la propria ammirazione per il connazionale, mettendolo a confronto con il ragazzo che era lui al debutto.

Miller ammette che a 21 anni nella classe regina andava ancora "a braccio", mentre in Agius dice di non aver "mai" incontrato un giovane con un'etica del lavoro simile.

Miller: "Io ero un vero teppista"

Miller sa bene cosa aspetta Agius. Nel 2015 Honda aveva scommesso su di lui portandolo direttamente dalla Moto3 alla MotoGP con il team LCR, senza passare dalla Moto2. All'epoca aveva appena 20 anni.

Con il senno di poi, l'australiano guarda con ironia a quel ragazzo: "Rispetto ad Agius, a 21 anni ero un ragazzino insopportabile, un vero teppista". Agius gli appare quasi come il suo opposto: "Non ho mai incontrato un giovane con un'etica del lavoro così esemplare come la sua per quanto riguarda l'allenamento, la preparazione fisica e l'allenamento fuori dalla moto" ha detto il futuro pilota Yamaha Superbike a Paddock-GP.

Superbike, motocross, preparazione atletica: secondo Miller, il connazionale non lascia praticamente nulla al caso.

Una MotoGP diversa

Il confronto diventa ancora più interessante quando Miller allarga il discorso alla sua generazione: "Quando sono arrivato, improvvisavamo, perché nessuno lo faceva. È il pilota MotoGP moderno...".

In una dozzina d'anni l'accesso alla classe regina si è professionalizzato: preparazione fisica, analisi dei dati, lavoro tecnico e allenamento su moto diverse fanno ormai parte di un percorso molto più strutturato. Agius, inoltre, arriverà con tre stagioni complete di Moto2 alle spalle, mentre Miller aveva affrontato un salto ben più brusco.

"Ce la farà, se gli lasceranno tempo"

Sono convinto che sia il prossimo grande campione, vista la sua etica del lavoro e il suo modo di affrontare le cose". Con una condizione fondamentale: "Ci arriverà, se gli lasceranno il tempo". Jack Miller non si limita a pronosticare una carriera dignitosa. Ai microfoni di Fox Sports Australia ha alzato parecchio l'asticella: "". Con una condizione fondamentale: "".

Un avvertimento tutt'altro che banale per un rookie che scoprirà la MotoGP insieme a una nuova generazione di moto. Agius debutterà infatti nel 2027, quando le 1000cc lasceranno il posto alle nuove 850cc e Pirelli diventerà il nuovo fornitore di pneumatici.

Un primo assaggio, comunque, lo ha già avuto: durante i test Pirelli in Austria a fine settembre, KTM gli ha affidato una RC16 1000cc con prestazioni adattate al programma di prove. Il vero esame comincerà con il 2027, quando toccherà a lui tenere alta la bandiera australiana in MotoGP.