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KTM annuncia l’ingaggio di due piloti che raggiungeranno i fratelli Coenen in America

Motocross
di Andrew McLarney
Ryder Di Francesco
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Red Bull KTM Factory Racing ha annunciato l’ingaggio di Ryder Di Francesco e Daxton Bennick per la stagione 2027 del Supermotocross. I due, che hanno già dimostrato il loro talento negli ultimi anni, affiancheranno Julien Baumer e Sacha Coenen nella classe 250 cc.
Nel 2027 la griglia di partenza del Monster Energy Supermotocross Championship, la serie di motocross più prestigiosa degli Stati Uniti, presenterà diversi cambiamenti. Le novità più importanti riguardano KTM, che affronterà la stagione con un programma ampliato a quattro piloti.
Julien Baumer è ormai una presenza fissa nel team e un potenziale vincitore di gare nella categoria, mentre l’arrivo dei fratelli Coenen dalla MXGP ha già suscitato parecchio fermento nel paddock.
Ora, oltre ad aver ingaggiato i due fratelli belgi, KTM si è assicurata anche il talento di Ryder Di Francesco (secondo classificato nel campionato SMX 2026) e Daxton Bennick (terzo classificato nel campionato AMA Supercross 2026), diventando così una vera rivale della squadra Yamaha, che ha dominato la categoria per gran parte del 2026.
Di Francesco, originario della California, si è distinto per il suo talento nelle categorie amatoriali e ha disputato un’ottima stagione 2026, conquistando otto podi nel corso dell’anno.
Daxton Bennick ha ottenuto la prima vittoria in carriera in una gara di motocross da professionista ai playoff SMX in Ohio, aggiungendo altri due podi durante la stagione outdoor.
Entrambi i piloti provengono dal team Husqvarna, ormai sciolto.
Lucas Coenen

diAndrew McLarney

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