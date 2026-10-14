Scossone Yamaha nel Motocross: addio ufficiale MX2 e nuova strategia MXGP

Yamaha chiude il programma MX2 del Mondiale Motocross, arriva l'ufficialità. Sforzi solo nella categoria MXGP.

Alle voci, che vi abbiamo riportato giusto ieri , è seguita la comunicazione ufficiale. Yamaha conferma l'abbandono della categoria MX2 nel Mondiale Motocross, frutto di una ristrutturazione strategica che vedrà le energie concentrate unicamente sulla MXGP. La formazione non è confermata, è certo Tim Gajser e sembra in arrivo Ruben Fernandez da Honda, mentre la classe 250 viene lasciata da parte dalla casa dei tre diapason a causa di un insieme di fattori che hanno portato alla revisione del programma per il Motocross internazionale.

La nota ufficiale Yamaha

Yamaha Motor Europe ha annunciato una ristrutturazione strategica del suo programma nel Campionato del Mondo FIM Motocross. I cambiamenti introdurranno un nuovo modello operativo per il team Yamaha Factory Racing MXGP e concluderanno il coinvolgimento ufficiale di Yamaha nella categoria MX2. La ristrutturazione fa seguito all'apertura del nuovo centro di ricerca e sviluppo per il motorsport di Yamaha Motor Europe, costruito appositamente presso lo Yamaha Campus di Gerno di Lesmo, in Italia. Lo sviluppo del campionato MXGP sarà centralizzato in questa struttura, replicando il modello di sviluppo utilizzato per le attività di Road Racing e Rally Raid dell'azienda.

Con la nuova struttura, Yamaha Motor Europe internalizzerà la gestione del team Yamaha Factory Racing MXGP, assumendosi la responsabilità diretta della sua gestione quotidiana e dello sviluppo tecnico complessivo del programma MXGP. L'iniziativa rientra in una strategia più ampia volta a concentrare le risorse per riportare Yamaha sul gradino più alto del podio nella classe regina MXGP. A sostegno di questo obiettivo, Yamaha Motor Europe concluderà con effetto immediato il proprio impegno ufficiale in MX2. Ulteriori dettagli sulla nuova struttura del team Yamaha Factory Racing MXGP, inclusi il management e la formazione completa dei piloti, saranno annunciati a tempo debito.