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Ducati raddoppia anche in MX2: serve la svolta dopo un 2026 deludente

Motocross
di Diana Tamantini
ducati-mx2-2027
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La formazione Ducati nel Mondiale MX è completa, annunciato anche il secondo pilota MX2. L'obiettivo è chiaro: dimenticare il 2026 e dare la svolta al progetto Motocross.
Il progetto Ducati nel Mondiale Motocross prosegue con due piloti anche in MX2 nel 2027. Accanto a Ferruccio Zanchi, quest'anno unico alfiere della Rossa nella classe 250, arriverà un giovane e promettente pilota danese, il 20enne Nicolai Skovbjerg, al debutto a livello mondiale dopo tre anni nell'Europeo. Due piloti in MXGP (Romain Febvre ed Andrea Bonacorsi) con la Desmo450 MX e dall'anno prossimo due piloti anche in MX2, Zanchi e Skovbjerg, con la Desmo250 MX.
La sfida Ducati nel Motocross continua dopo un 2026 piuttosto complicato, "un duro e realistico collaudo", sia per infortuni dei piloti sia per problemi (manca la costanza, non il potenziale) sulle moto. Stessi discorsi rilevati anche col progetto AMA SMX della Rossa, che ha già salutato ad entrambi i suoi piloti 2026 dopo un solo anno (Dylan Ferrandis per ritiro dalle corse, Justin Barcia per tornare in Suzuki). Appuntamento al 2027 per capire che direzione prenderà.

La nota ufficiale Ducati 

Vice Campione Europeo della EMX250 2026, alla terza stagione dopo le due trascorse in EMX125, il pilota danese Nicolai Berg Skovbjerg, nato il 25 agosto 2006 a Padborg, nel sud dello Jutland in Danimarca, corre in motocross dal 2009. Nel 2026 ha conquistato tre successi assoluto, imponendosi in Trentino, in Belgio e in Olanda, dimostrando una propensione per i difficili terreni sabbiosi. Nel 2027 Skovbjerg esordirà in MX2 in sella alla Desmo250 MX gestita dal Beddini Racing Ducati MX2 Factory Team al fianco di Ferruccio Zanchi.
Nicolai Skovbjerg: “Sono davvero orgoglioso ed entusiasta di annunciare che entrerò a far parte del team Beddini Racing Factory Ducati per il Campionato del Mondo MX2 del 2027. È un passo enorme per la mia carriera e un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo, di lavorare con la squadra e di dare il massimo. Andiamo!”

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diDiana Tamantini

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