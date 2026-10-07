Capirossi, Rossi, lo stop e la ripartenza: il Team Pileri riaccende la sua leggenda

Ritorna in pista nella massima serie nazionale un team di peso mondiale, e non solo perché nato dal campione del mondo Paolo Pileri.

Il Team Pileri Terni ha infatti vissuto anni di gloria con Loris Capirossi bicampione del mondo 125cc e Fausto Gresini vice-campione, ma tra i nomi di grido contiamo anche Alex Barros. A referto proprio con questa squadra la prima opportunità dell'allora 14enne Valentino Rossi di provare una moto da GP. Una volta lasciato il Motomondiale tutto s'è fermato, fino al 2020 circa, quando sono riprese le attività puntando tutto sulla crescita dei piccoli, strada che continuerà con l'approdo nel 2027 nella Moto4 del Campionato Italiano Velocità CIV (si parlava anche di Moto3, categoria però che appare prossima alla cancellazione). Un pezzo di storia che torna quindi a farsi notare, rivediamone i punti salienti.

La nascita del Team Pileri, lo storico iride di Capirossi

Siamo a Terni, città estasiata dai motori sulle ali dell'entusiasmo mai spento per le imprese di Libero Liberati . È il 1986 quando Paolo Pileri, campione del mondo 125cc con la Morbidelli nel 1975, ha ormai appeso il casco al chiodo e fonda, assieme al fratello Francesco, la squadra che porta il suo nome. Dal 1987 la squadra è nel Mondiale, prima con delle MBA-LCR, poi con Garelli e dal 1989 con Honda. Proprio con l'Ala Dorata arriva il trionfo iridato: Loris Capirossi, arrivato nel 1990 da "seconda guida" dietro a Fausto Gresini, sarà campione del mondo a 17 anni e 165 giorni, record di precocità ancora imbattuto. Un titolo rimasto negli annali per "la scorta" da altri piloti italiani, che in maniera pulita ma ben decisa hanno tenuto a bada il fortissimo olandese Hans Spaan. Nel 1991 bissa il titolo 125 sempre con il Team Pileri, allora denominato Pileri-AGV. Nel 1992 (con denominazione Malboro-Pileri) il sogno del triplo colpaccio si fermerà ad un passo, Fausto Gresini chiuderà la stagione da vice-campione del mondo. Negli anni successivi la sfida 500cc, assieme a Honda, con Capirossi prima e Alex Barros poi, vide i due chiudere poco fuori dal podio iridato, con piazzamenti sul podio in vari GP.

Valentino Rossi, l'addio a tutto, il ritorno

Il poi pluricampione di Tavullia nel 1993 era solo un ragazzino di 14 anni che sognava di approdare nel Motomondiale, sulle orme di papà Graziano. È il 1993 e siamo a Misano Adriatico, sull'allora Circuito Internazionale Santamonica prima del cambio di denominazione, ed il giovanissimo Valentino Rossi sale sulla Honda RS 125 R del Team Pileri: è il suo primo contatto con una moto da Gran Premio. Nel frattempo l'impegno Mondiale continua, fino all'addio nel 1997, anno che segna proprio la fine della presenza del Team Pileri nelle corse. Gli anni passano... Ma dobbiamo aspettare ben oltre l'inizio del nuovo millennio: nel 2020 qualcosa ricomincia a muoversi, nel 2021-2022 riecco le prime attività in pista. Sotto la guida di Francesco Pileri, si riparte con un progetto dedicato alle giovani promesse delle due ruote, schierate in vari campionati propedeutici sotto l'ala Dorna, come la Mir Racing Aspar Cup. In questo 2026 ha organizzato anche la Coppa Team Pileri, un campionato/selezione per scovare talenti da formare e lanciare a livelli nazionale ed europeo.

Il ritorno nel Campionato Italiano Velocità

Un grande ritorno da metà degli anni '90, ultima volta appunto in questo campionato. Ma il citato progetto del Team Pileri di far crescere giovani promesse delle due ruote non poteva che passare anche per il CIV. Nel 2027 infatti ritroveremo la struttura ternana nella massima serie tricolore, sicuramente nella classe Moto4 con Tommaso Bertolini, vincitore della Coppa Team Pileri, e Marco Macciaroni, secondo classificato nella competizione. In cantiere anche un possibile progetto Moto3 con Maurizio Riso, terzo classificato nella Coppa Pileri, ma c'è tanta incertezza attorno ad una categoria da tempo considerata moribonda e che potrebbe essere definitivamente tolta dal CIV: maggiori dettagli forse arriveranno il prossimo weekend in occasione del round conclusivo a Vallelunga. Due piloti però sono sicuramente confermati per il 2027, uno storico ritorno in preparazione con i primi test in Spagna ad inizio anno, per poi fare sul serio. Il via a fine aprile a Misano, seguono Mugello, Cremona, di nuovo Misano per la Racing Night, Imola e Vallelunga. Un pezzo di storia che rinasce per una sfida interessante e tutta da seguire.