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Rivoluzione MotoGP anche nel format, doppia qualifica stile F1. Ma era necessario?

MotoGP
di Diana Tamantini
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Il Mondiale MotoGP 2027 vedrà un cambiamento radicale anche a livello di format del Gran Premio: ecco come sarà.
Già l'idea aveva già sollevato perplessità, aspettiamo ora i primi commenti all'ufficialità. Arriva anche in MotoGP la doppia qualifica, una valida per la gara Sprint e una per il GP, stravolgendo totalmente il programma. Come sta già facendo la Formula 1 quando c'è la doppia gara in uno stesso weekend. L'effetto Liberty Media si fa sempre più evidente... Un cambiamento molto "strano", voi lettori cosa ne pensate? Ecco come sarà organizzato il fine settimana di GP nella rivoluzionaria stagione 2027.

Ufficiale il nuovo format MotoGP 

Oltre alle nuove moto e ai regolamenti tecnici, la MotoGP annuncia un weekend di gara completamente rinnovato per il prossimo anno, con l'introduzione di una sessione di qualifiche per la MotoGP Sprint, che creerà griglie di partenza distinte per la gara Sprint e per il Gran Premio in ogni appuntamento.
Il nuovo format del venerdì inizia con una sessione di prove libere 1 di 45 minuti, come già previsto, seguita da una sessione di prove libere 2 di 30 minuti che sostituisce la prima. Questa nuova sessione, più breve, non è vincolata al tempo di accesso ad altre sessioni. La giornata di venerdì si conclude con le nuove qualifiche Sprint di 15 minuti, aperte a tutti i piloti, che determinano le posizioni di partenza per la Tissot Sprint del sabato pomeriggio.
Il sabato della MotoGP inizia con le FP3, una sessione di prove libere di 20 minuti, prima delle qualifiche per la gara del Gran Premio. Tutti i piloti prenderanno parte alla Q1 del Gran Premio e i primi 12 accederanno alla Q2. La Sprint, infine, rappresenta il perfetto culmine della giornata, con la gara che vedrà sfidarsi gli stessi piloti della sessione di qualifiche Sprint del venerdì.
La giornata di domenica inizierà con le gare di Moto3 e Moto2. Il tempo in pista precedentemente utilizzato per il Warm Up della MotoGP verrà spostato prima del Gran Premio di MotoGP, con la pit-lane aperta per dieci minuti per diversi giri di ricognizione, dando ai piloti l'opportunità di effettuare uno shakedown prima della partenza. La gara prenderà poi il via con la griglia di partenza definita dalle qualifiche Q1 e Q2 del GP.

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