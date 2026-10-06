Il futuro MotoGP accelera: test decisivo a Jerez con le 850cc

La rivoluzione MotoGP è sempre più vicina: a Jerez case e collaudatori sono in pista con le 850cc per un nuovo test a porte chiuse.

Mentre la MotoGP si prepara per il GP in Indonesia, in Spagna si dà una nuova occhiata al futuro. Nei prossimi due giorni infatti i costruttori della classe regina saranno in azione a Jerez con i rispettivi collaudatori per quello che sarà un test cruciale in ottica 2027, visto che i vari tester saranno in azione di nuovo in sella alle 850cc. Ormai siamo ad ottobre, il futuro è vicinissimo e lo sviluppo continua a ritmo serrato, ma mancherà un nome eccellente...

Il futuro della MotoGP in azione a Jerez

Come riporta il quotidiano Diario de Jerez , i collaudatori delle case MotoGP saranno presenti sul circuito andaluso domani, mercoledì 7 ottobre, e nella giornata di giovedì 8 ottobre. Vengono indicati Aprilia, con Lorenzo Savadori, poi Ducati, rappresentata da Michele Pirro e Nicolò Bulega, ma anche KTM con Dani Pedrosa e Pol Espargaró, e infine Yamaha con Augusto Fernández e Cal Crutchlow, pronti per un test a porte chiuse sul circuito di Jerez. Non viene citata Honda, c'è un motivo: Takaaki Nakagami s'è infortunato a Motegi, Aleix Espargaro è schierato come sostituto di Joan Mir, quindi l'Ala Dorata è senza collaudatori da mandare all'Angel Nieto.