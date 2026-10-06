GP Indonesia, tra Moto3 da titolo e duelli caldi Moto2/MotoGP: guida completa e orari Sky-TV8

Il Motomondiale è subito di scena a Mandalika, tra il possibile campione Moto3 e duelli ancora vivi tra Moto2 e MotoGP. Tutti gli orari del GP in Indonesia.

Dopo Motegi in Giappone, tocca all'appuntamento a Mandalika in Indonesia. Se volete tenere d'occhio tutte le categorie, mettete la sveglia venerdì alle 3:00 ora italiana, si finisce domenica a partire dalle 6:00 con la Moto3, unica classe del Motomondiale che può avere il suo campione 2026, Maximo Quiles ( qui le combinazioni ). In Moto2 si accende ancora di più il duello al vertice coi problemi di Gonzalez a Motegi e la vittoria di Guevara che gli ha permesso di riavvicinarsi moltissimo. In MotoGP, occhio ad Aprilia e Ducati, soprattutto a Marc Marquez ora a -2 dal leader Jorge Martin, ma non dimentichiamoci di KTM, chissà poi per Honda e Yamaha... Ci sarà Aleix Espargaro, chiamato da HRC per Joan Mir, ancora fermo per problemi di salute. Di seguito tutti gli orari della seconda tappa asiatica, il GP dell'Indonesia: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). TV8 invece procede con le "semidifferite": diretta solo per qualifiche e Sprint, differita invece per le tre gare della domenica.

GP Indonesia, gli orari Sky Sport

Venerdì 9 ottobre

3:00-3:35 Moto3 Prove Libere 1

3:50-4:30 Moto2 Prove Libere 1

4:45-5:30 MotoGP Prove Libere 1

7:15-7:50 Moto3 Prove

8:05-8:45 Moto2 Prove

9:00-10:00 MotoGP Prove

Sabato 10 ottobre

2:40-3:10 Moto3 Prove Libere 2

3:25-3:55 Moto2 Prove Libere 2

4:10-4:40 MotoGP Prove Libere 2

4:50-5:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

6:45-7:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

7:40-8:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

9:00 MotoGP Sprint – 13 giri

Domenica 11 ottobre

4:40-4:50 MotoGP Warm Up

6:00 Moto3 Gara – 20 giri

7:15 Moto2 Gara – 22 giri

9:00 MotoGP Gara – 27 giri

La programmazione TV8

Sabato 10 ottobre (diretta)

4:50-5:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

6:45-7:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

7:40-8:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

9:00 MotoGP Sprint – 13 giri

Domenica 11 ottobre (differita)

11:00 Moto3 Gara – 20 giri

12:15 Moto2 Gara – 22 giri

14:00 MotoGP Gara – 27 giri