GP Indonesia, tra Moto3 da titolo e duelli caldi Moto2/MotoGP: guida completa e orari Sky-TV8

Il Motomondiale è subito di scena a Mandalika, tra il possibile campione Moto3 e duelli ancora vivi tra Moto2 e MotoGP. Tutti gli orari del GP in Indonesia.
Dopo Motegi in Giappone, tocca all'appuntamento a Mandalika in Indonesia. Se volete tenere d'occhio tutte le categorie, mettete la sveglia venerdì alle 3:00 ora italiana, si finisce domenica a partire dalle 6:00 con la Moto3, unica classe del Motomondiale che può avere il suo campione 2026, Maximo Quiles (qui le combinazioni
). In Moto2 si accende ancora di più il duello al vertice coi problemi di Gonzalez a Motegi e la vittoria di Guevara che gli ha permesso di riavvicinarsi moltissimo. In MotoGP, occhio ad Aprilia e Ducati, soprattutto a Marc Marquez ora a -2 dal leader Jorge Martin, ma non dimentichiamoci di KTM, chissà poi per Honda e Yamaha... Ci sarà Aleix Espargaro, chiamato da HRC per Joan Mir, ancora fermo per problemi di salute. Di seguito tutti gli orari della seconda tappa asiatica, il GP dell'Indonesia: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). TV8 invece procede con le "semidifferite": diretta solo per qualifiche e Sprint, differita invece per le tre gare della domenica.
GP Indonesia, gli orari Sky Sport
Venerdì 9 ottobre
3:00-3:35 Moto3 Prove Libere 1
3:50-4:30 Moto2 Prove Libere 1
4:45-5:30 MotoGP Prove Libere 1
7:15-7:50 Moto3 Prove
8:05-8:45 Moto2 Prove
9:00-10:00 MotoGP Prove
Sabato 10 ottobre
2:40-3:10 Moto3 Prove Libere 2
3:25-3:55 Moto2 Prove Libere 2
4:10-4:40 MotoGP Prove Libere 2
4:50-5:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
6:45-7:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
7:40-8:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
9:00 MotoGP Sprint – 13 giri
Domenica 11 ottobre
4:40-4:50 MotoGP Warm Up
6:00 Moto3 Gara – 20 giri
7:15 Moto2 Gara – 22 giri
9:00 MotoGP Gara – 27 giri
La programmazione TV8
Sabato 10 ottobre (diretta)
4:50-5:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
6:45-7:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
7:40-8:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
9:00 MotoGP Sprint – 13 giri
Domenica 11 ottobre (differita)
11:00 Moto3 Gara – 20 giri
12:15 Moto2 Gara – 22 giri
14:00 MotoGP Gara – 27 giri
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