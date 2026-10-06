Aleix Espargaro torna a competere con Honda in MotoGP in occasione del prossimo Gran Premio d'Indonesia a Mandalika.

Honda. Joan Mir è fuori causa per Aleix Espargaro, il secondo tester ma anche quello che è fuori da tempo e che ha rivisto la RC-V solo a metà settembre al Mugello. Questo per un infortunio (frattura di quattro vertebre) causato da una brutta caduta nel corso di un test in Malesia ad aprile, per cui viene subito operato, e ad agosto s'è dovuto operare di nuovo per togliere viti e placche. Non aspettiamocelo quindi in forma smagliante, ma sarà un'occasione utile per ritrovare il ritmo su una MotoGP, più di un test. Non è certo un periodo fortunato nella velocità per. Joan Mir è fuori causa per problemi di salute da controllare, il collaudatore Takaaki Nakagami s'è subito infortunato da wild card in Giappone, il sostituto d'emergenza Somkiat Chantra questo weekend ha il suo appuntamento con la Superbike. Al team factory HRC non rimane che richiamare, il secondo tester ma anche quello che è fuori da tempo e che ha rivisto la RC-V solo a metà settembre al Mugello. Questo per un infortunio (frattura di quattro vertebre) causato da una brutta caduta nel corso di un test in Malesia ad aprile, per cui viene subito operato, e ad agosto s'è dovuto operare di nuovo per togliere viti e placche. Non aspettiamocelo quindi in forma smagliante, ma sarà un'occasione utile per ritrovare il ritmo su una MotoGP, più di un test.

La nota Honda HRC

Ad affiancare Marini nel box Honda HRC Castrol per il Gran Premio d'Indonesia ci sarà il collaudatore Honda HRC Aleix Espargaró, mentre Joan Mir continua il suo recupero a casa. Espargaró conosce bene Lombok, ma dovrà riprendere rapidamente confidenza con la moto dopo l'infortunio di inizio stagione che ha limitato il suo tempo in sella alla Honda. L'obiettivo per il weekend sarà quello di riprendere i contatti con la Honda RC213V prima di concentrarsi nuovamente sul lavoro di sviluppo dietro le quinte.

Aleix Espargaro: “Naturalmente è sempre un grande onore entrare a far parte del team ufficiale Honda in MotoGP e voglio ringraziarli per la fiducia che mi hanno accordato, permettendomi di correre mentre Joan e Taka si riprendono. Dopo la caduta di inizio anno e il mio infortunio, non ho avuto tutto il tempo che avrei voluto in sella e andiamo a Mandalika con aspettative realistiche, dato che ho fatto solo pochi giri e si tratta di una pista molto impegnativa dal punto di vista fisico, senza nemmeno considerare le condizioni meteo. Cerchiamo di capire come possiamo aiutare al meglio il team e la Honda questo fine settimana e concentriamoci su questo.”