L'FBI sperava di incassare 40 milioni di dollari, ma l'asta in Messico ha fruttato una frazione di quella cifra. La collezione di moto sequestrata a Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico accusato di essere diventato un boss del narcotraffico, è andata all'asta: 57 delle 62 moto sono state vendute, comprese tutte e tre le MotoGP di Valentino Rossi. Ma i prezzi sono rimasti ben lontani da quelli che ci si aspettava da prototipi guidati da campioni del mondo.

Wedding è stato arrestato a gennaio con l'accusa di guidare una rete internazionale di traffico di cocaina collegata al cartello di Sinaloa. Le sue moto erano già state sequestrate prima dell'arresto, alla fine del 2025. Nel garage c'erano moto da corsa di Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, oltre a una Moto2 di Marc Marquez. Come siano arrivate nelle mani del narcotrafficante resta un mistero. Ne avevamo parlato qui.

Stoner in testa, Rossi sotto i 120 mila euro

L'asta, organizzata dall'Indep, l'istituto messicano che si occupa di restituire alla popolazione i beni sottratti illecitamente, ha raccolto poco meno di 71 milioni di pesos, circa 3 milioni di €. La moto più pagata è stata la Ducati Desmosedici GP7 di Casey Stoner, indicata dalle fonti come del 2006, aggiudicata per circa 200 mila €.

Le tre moto del Dottore non sono arrivate a quella soglia: una è stata venduta a 120 mila € sterline, le altre due a 100 mila € ciascuna. Altre tre hanno superato i 120 mila €:

Honda NSR500 Repsol di Mick Doohan: 180 mila €

Ducati di Andrea Dovizioso: 125 mila €

Ducati di Loris Capirossi: 115 mila €

Cinque moto sono rimaste invendute, tra cui due Ducati e una Suzuki GSX-R. Tutte le MotoGP presenti all'asta, invece, hanno trovato un acquirente.

Carbonio che si sfalda e carene rovinate

Una spiegazione dei prezzi bassi potrebbe arrivare dalle condizioni dei mezzi. Taylor Mackenzie, ex pilota britannico che ha seguito ogni lotto dell'asta, svoltasi all'inizio di novembre, ha pubblicato un video su YouTube che mostra moto in pessimo stato. Si vedono vernici scolorite, graffi, carene danneggiate e componenti in fibra di carbonio che si stanno sfaldando.

Su una delle moto c'era addirittura una spina appoggiata sul serbatoio. Le più malridotte sembrano essere quelle di Dovizioso, che nonostante tutto spuntato cifre discrete.

Un pezzo di storia a prezzo di saldo

Per chi si è aggiudicato le moto di Rossi, Stoner e Doohan resta comunque l'occasione di portarsi a casa un pezzo di storia del Motomondiale, anche se da restaurare. Resta da capire se qualcuno degli acquirenti deciderà di riportarle allo stato originale e se, un giorno, ricompariranno sul mercato a cifre ben diverse.

Foto: FBI Los Angeles