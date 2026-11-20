Valentino Rossi è stato omaggiato in Grand Theft Auto 6: su uno dei circuiti presenti nel gioco è stata avvistata un’auto con l’iconico numero fluorescente «46».

Dopo aver pubblicato di recente la sua autobiografia senza filtri, «La Mia Storia», Valentino Rossi ha fatto notizia raccontando alcuni capitoli fondamentali della sua carriera agonistica, in particolare la rivalità con Marc Marquez . Ora, l’eredità dell’icona delle corse sembra non conoscere limiti: ancora una volta, infatti, Rossi è stato immortalato con un discreto omaggio nell’ultimo videogioco della serie Grand Theft Auto.

È difficile ricordare un’uscita più attesa, nel mondo dell’intrattenimento, di Grand Theft Auto 6. Frutto di tredici anni di lavoro e di due miliardi di dollari di investimenti, è stato ampiamente considerato un evento culturale destinato a segnare un’intera generazione.

Al di là delle rapine in banca e degli inseguimenti con la polizia, rispetto ai titoli precedenti questo nuovo capitolo sembra puntare maggiormente sul realismo delle corse, con un circuito stradale appositamente progettato e un tracciato da motocross a disposizione dei giocatori.

Un giocatore ha subito notato che un’auto presente su uno dei circuiti riportava un’immagine inconfondibile: il «46» giallo fluorescente, ormai sinonimo della leggenda italiana del motociclismo, Rossi. Dopo aver chiuso la carriera sulle due ruote da uno dei più grandi piloti di sempre, Rossi ha notoriamente raccolto una nuova sfida, passando subito alle gare di durata GT.

Nel gioco, il modello dell’auto è noto come «Bravadao Buffalo» ed è ispirato a una Dodge Charger: un’auto che si è affermata come una delle vetture di maggior successo nella storia della NASCAR. Come hanno fatto notare alcuni, la livrea dell’auto nel gioco ricorda da vicino anche quella utilizzata da Jimmie Johnson, sette volte campione della NASCAR Cup, che correva con il numero 48 e colori simili per il team Lowe’s.

In un gioco così ricco di dettagli, è difficile pensare che la scelta del «46» sia casuale: permette invece a una sola auto di evocare il ricordo di due grandi campioni di diverse discipline del motorsport.