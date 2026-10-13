Terremoto Yamaha nel Motocross? Rischio addio alla MX2, ecco come mai

Yamaha al momento non sembra avere un team factory per la MX2, anche sponsor e piloti sono in bilico. Come finirà?

Yamaha non è rosea, non c'è troppo da gioire nemmeno nel Mondiale Motocross. In questo caso però non per i risultati: si rincorrono voci di più colpi di scena che lascerebbero Iwata senza la sua squadra ufficiale in MX2. Dallo sponsor Monster Energy che, come nel Motomondiale, è prossimo ai saluti, alla struttura di riferimento che ha già annunciato la fine della collaborazione con Yamaha e potrebbe proprio lasciare il paddock, fino ai Se in MotoGP la situazione dinon è rosea, non c'è troppo da gioire nemmeno nel Mondiale Motocross. In questo caso però non per i risultati: si rincorrono voci di più colpi di scena che lascerebbero Iwata senza la sua squadra ufficiale in MX2. Dallo sponsor Monster Energy che, come nel Motomondiale, è prossimo ai saluti, alla struttura di riferimento che ha già annunciato la fine della collaborazione con Yamaha e potrebbe proprio lasciare il paddock, fino ai gemelli Reisulis che stanno studiando con attenzione le proposte ricevute da altre case.

Yamaha, scossone in arrivo?

Lo scorso giugno è arrivata l'ufficialità riguardo Hutten Metaal Racing e Yamaha, che alla fine di questa stagione 2026 hanno posto fine ad una partnership durata 10 anni in MX2. Come riporta Gate Drop , la notizia avrebbe lasciato grande incertezza per i programmi futuri, anche se non è detto che Yamaha sia rimasta ferma a guardare fino ad ora. Al momento si sa che le trattative con il team Kemea, la squadra factory MXGP, non sembrano essere andate a buon fine. In più c'è la faccenda di Karlis e Janis Reisulis, in teoria perni del futuro Yamaha: con l'incertezza dovuta al possibile addio di una squadra in MX2, i due ragazzi lettoni hanno inevitabilmente iniziato a guardare altrove per il prossimo anno, le richieste non mancano (Honda e KTM su tutti). A questi due punti, aggiungiamo anche l'addio del suo sponsor di peso, Monster Energy.

Sarebbe uno stravolgimento non da poco, visti i successi ottenuti insieme negli anni. Una collaborazione iniziata nel 2008, con l'immediato successo mondiale nell'allora MX1 con David Philippaerts. Il punto di svolta è il titolo MXGP 2015 con Romain Febvre: la squadra si chiamava Yamaha Factory Racing Yamalube (nota anche come Team Rinaldi, gestito da Michele Rinaldi), l'anno successivo la collaborazione si rafforza e porta alla denominazione Monster Energy Yamaha Factory. Sempre secondo la stessa fonte, l'unica certezza al momento sarebbe l'impegno MXGP, con il perno Tim Gajser che dovrebbe avere un nuovo compagno di squadra, Ruben Fernandez, in uscita da Honda HRC. Ai saluti invece Maxime Renaux, indicato in De Carli KTM.