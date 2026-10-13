L’annuncio riguardante il futuro del pilota marchigiano non ha sorpreso, ora lo schieramento SBK del prossimo anno è quasi completo: rimangono pochi dubbi da sciogliere.

Oggi è stato il giorno dell’ufficialità del rinnovo del contratto di Lorenzo Baldassarri con il team Go Eleven. Dopo un primo anno insieme considerato positivo per i risultati e per il feeling personale avuto, le parti hanno deciso di proseguire insieme anche nel Mondiale Superbike 2027. Conferma meritata per il pilota italiano, che ha dimostrato di meritare un posto nel campionato nel quale in passato non era riuscito a dimostrare il suo valore.

Nel 2023 l’esperienza con la Yamaha R1 del team GMT94 era stata negativa (20 punti) e lo aveva riportato rapidamente nel Mondiale Supersport, con un 2024 abbastanza complicato e un 2025 che lo ha visto impegnato in MotoE. Poi la nuova occasione nel WorldSBK con una Ducati Panigale V4 R con la quale ha avuto una buona velocità fin da subito.

Il rinnovo di Baldassarri non è una sorpresa, anche se ci è voluto un po’ prima di trovare l’accordo totale e di giungere alle firme. In ogni caso, si può dire che la griglia del campionato è quasi completa per il 2027. Restano alcuni punti interrogativi, vediamo quali.

Superbike, team Go Eleven con due Ducati nel 2027?

Una delle cose che vanno ancora definite è il raddoppio delle moto del team Go Eleven. Da un po’ di settimane se ne parla, con lo sponsor Pata coinvolto nell’operazione e un derby italiano Petrucci-Delbianco per assicurarsi la seconda Ducati Panigale V4 R nel box della squadra di Gianni Ramello. Petrux ha anche l'opzione di tornare a correre nel MotoAmerica Superbike, sta discutendo con BMW di un eventuale approdo nel team OrangeCat. Delbianco, fresco vincitore del suo secondo titolo CIV SBK, ha grandi motivazioni e spera di avere un'occasione nel Mondiale.

I team MGM e Motoxracing lasciano il WorldSBK?

Ci sono dei dubbi sulla permanenza in griglia di due team: MGM e Motoxracing. La squadra tedesca di Michael Galinski ha bisogno di uno sponsor importante per continuare a correre nel Mondiale Superbike: rischia di perdere il title partner Optical Express, legato al pilota Tarran Mackenzie, e la possibilità di addio è concreta. Concreta anche quella riguardante la squadra italiana di Sandro Carusi, scontenta del pacchetto tecnico Yamaha poco competitivo e di risultati che non aiutano a tenere stretti gli sponsor necessari per continuare a correre in un campionato così impegnativo.

CFMOTO anticipa l’ingresso nel campionato?

La Cina sta investendo sempre di più nelle corse motociclistiche. Oltre alla partecipazione di alcuni marchi in Supersport e in Sportbike, dal 2027 ci sarà anche un round al Shanghai International Circuit. Recentemente c’è stato pure un altro annuncio importante: CFMOTO sostituirà Yamaha come fornitore unico di moto al WorldWCR , il campionato mondiale femminile. E proprio CFMOTO potrebbe essere il primo costruttore cinese a debuttare in Superbike: da capire se la V4S RR-RR farà solo apparizioni come wild card o se ci sarà un impegno totale da subito da parte dell’azienda con sede a Hangzhou.

La griglia del Mondiale Superbike 2027 ad oggi

DUCATI

Team Aruba.it Racing Ducati: Iker Lecuona, Franco Morbidelli

Barni Spark Racing Team: Yari Montella, Xavi Vierge

Elf Marc VDS Racing Team: Sam Lowes

Team Go Eleven: Lorenzo Baldassarri

Team Motocorsa Racing: Alberto Surra

Superbike Advocates Racing: Thomas Bridewell

BIMOTA

Bimota by Kawasaki Racing Team: Alex Lowes, Axel Bassani

BMW

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team: Miguel Oliveira, Brad Binder

YAMAHA

Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team: Andrea Locatelli, Jack Miller

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team: Remy Gardner, Stefano Manzi

KAWASAKI

Kawasaki WorldSBK Team: Garrett Gerloff

HONDA

Team Honda HRC: Jake Dixon, Somkiat Chantra