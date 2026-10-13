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SBK, non solo Bulega: anche Surra e Montella scrivono la loro storia

Superbike
di Matteo Bellan
Alberto Surra con il team Motocorsa e Yari Montella con il team Barni in festa dopo le gare Superbike a Estoril
Superbike: a Estoril esultano anche Surra e Montella
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Bulega fa tripletta, ma anche altri due italiani sono stati protagonisti nel round Superbike a Estoril.
Il campionato del mondo SBK 2026 è ormai giunto al termine, nello scorso weekend si è disputato il penultimo round e non sono mancati i temi di interesse. Indubbiamente, il tris di vittorie di Nicolò Bulega è qualcosa che va sottolineato: il titolo era già suo, lo ha conquistato a Cremona, però a Estoril si è preso anche il record di successi stagionali (29). Ma in Portogallo ci sono anche altri due piloti italiani che hanno raggiunto dei risultati importanti: Alberto Surra e Yari Montella.

Superbike, Surra non si ferma: tripletta di podi a Estoril

Alberto Surra nel parco chiuso a Estoril dopo la gara SBK
Alberto Surra: prima tripletta di podi in SBK
Era salito sul podio già nella Superpole Race al Cremona Circuit, ma Surra ha deciso di fare le cose in grande a Estoril: tre podi, ancora sul terzo gradino. La sua prima tripletta di podi nel Mondiale Superbike rappresenta anche la prima per il team Motocorsa Racing, che con Axel Bassani era riuscito a conquistarne al massimo due durante un weekend di gara.
Il pilota piemontese, fresco di rinnovo con la squadra di Lorenzo Mauri, è in costante crescita ed è anche vicino alla matematica conquista del "titolo" di rookie of the year. In classifica generale è ottavo con 179 punti, mentre Miguel Oliveira (undicesimo) ne ha 136. Difficile pensare che nell'ultimo round a Jerez il pilota portoghese del team BMW Motorrad possa effettuare il sorpasso.
Surra cercherà di concludere la stagione SBK 2026 confermandosi ai livelli visti a Estoril. Non sarà semplice, però il team Motocorsa vuole continuare a cavalcare l'onda particolarmente positiva dell'ultimo periodo e togliersi altre soddisfazioni.

Montella best independent rider SBK 2026

Yari Montella migliore pilota indipendente Superbike 2026 esulta sul podio a Estoril
Yari Montella si è laureato migliore pilota indipendente Superbike 2026
Montella di podi ne ha conquistati quattordici quest'anno, ma in Portogallo non ci è salito e il suo weekend non è stato brillante come altri. Ottavo in Gara 1, tredicesimo nella Superpole Race e infine il riscatto con un buon quarto posto in Gara 2. Gli è bastato per laurearsi miglior pilota indipendente SBK del 2026 e per consolidare la sua terza posizione nella classifica generale, dove ha un vantaggio di ben 53 punti su Alex Lowes. Con ancora 62 punti da assegnare nell'ultimo round a Jerez, l'obiettivo di conquistare la medaglia di bronzo sembra ampiamente raggiungibile.
Sarebbe un traguardo storico per il Barni Racing Team, che nel 2025 aveva perso per infortunio Danilo Petrucci proprio quando sembrava che fosse quasi fatta. Montella è pronto per compiere la missione.
Il pilota campano, così come Surra, non cambierà squadra nel 2027. Con un anno in più di esperienza sulla Ducati Panigale V4 R proverà a migliorare i risultati di un 2026 comunque da incorniciare.

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