Jett Lawrence fornisce una tempistica per il ritorno dopo l’infortunio, al termine di una difficile stagione 2026

La superstar australiana del motocross Jett Lawrence ha fornito il suo primo aggiornamento dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al termine della stagione 2026 dell’AMA Pro Motocross. L’ex campione, che quest’anno ha ceduto il titolo al fratello maggiore Hunter, ha saltato i tre round dei playoff SMX dopo aver lottato con un persistente infortunio alla caviglia, rimediato durante un allenamento addirittura a gennaio.

L’infortunio è stato uno dei temi più discussi dell’intera stagione 2026. Dopo aver saltato completamente la stagione di Supercross, Jett è tornato in pista a Pala per le gare di Motocross, ma per tutto l’anno è apparso lontano dalla sua forma migliore. Ciononostante, è riuscito a conquistare quattro vittorie assolute e altri cinque podi, costringendo il fratello a giocarsi il titolo fino all’ultima prova, l’Ironman National.

Nonostante alcuni lampi di classe, per cui il pilota Honda di 23 anni è ormai famoso, il tre volte campione della 450cc non è mai sembrato davvero al 100%, nemmeno nei weekend in cui vinceva, e in diverse occasioni ha dovuto fare affidamento sul suo innato talento per avere la meglio su piloti del calibro di Haiden Deegan e Jorge Prado.

Al termine della stagione di Pro Motocross, Jett ha annunciato che si sarebbe sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico alla caviglia, descrivendo in precedenza l’infortunio con dovizia di particolari:



"Mi sono lussato la caviglia e la tibia, ho frantumato la parte superiore dell’astragalo, che si è così spezzato in tre. Alla fine mi hanno messo 11 viti e quattro perni. Ora devo sottopormi a un secondo intervento per rimuovere una vite. Inoltre, uno dei frammenti si è spostato verso l’alto ed è guarito in quella posizione, così la tibia ci urtava contro. Bisogna limarlo, perché altrimenti non avrei potuto andare in moto."

Jett non ha intenzione di affrettare il ritorno agli allenamenti

Nel corso di una recente partecipazione al Jaxxon Sports Podcast, condotto dall’ex giocatore di paintball Bear Degidio, Jett ha aggiornato i fan sulle sue condizioni fisiche e ha indicato quando pensa di poter tornare ad allenarsi:



"Probabilmente potrò ricevere il via libera circa sei settimane dopo l’intervento, ma sarà nel bel mezzo delle vacanze. Quindi, con ogni probabilità, non ricomincerò a girare e ad allenarmi in moto prima di otto o nove settimane. Dedicherò probabilmente qualche settimana in più a rafforzare la caviglia, l’articolazione e la gamba, per riportarle al livello della sinistra."