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Calendario AMA SuperMotocross 2027 svelato: tutte le 28 tappe e le date dei playoff

Motocross
di Andrew McLarney
Ken Roczen Supercross Champion 2026
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È stato svelato il calendario completo della stagione 2027 Monster Energy AMA SuperMotocross, con 28 round a comporre i due campionati, oltre a tre gare playoff aggiuntive al termine della stagione. I piloti delle classi 250cc e 450cc affronteranno questo estenuante programma, con l’obiettivo di entrare nella storia della competizione a due ruote più popolare d’America.
Il format, introdotto nel 2023, incoronerà i campioni sia nel Supercross sia nel Motocross, mentre i round playoff offriranno ai piloti la possibilità di conquistare un ulteriore milione di dollari (mezzo milione per la classe 250).

I principali contendenti

Il prossimo anno vedrà in pista una formazione probabilmente tra le più ricche di talento nella storia di questo sport, con piloti provenienti da ogni angolo del mondo. Oltre agli straordinari fratelli australiani Lawrence, Jett e Hunter, ci saranno anche il giovane provocatore Haiden Deegan, il due volte campione MXGP Jorge Prado e gli agguerriti fratelli Coenen, originari del Belgio, che hanno recentemente conquistato la vittoria al Motocross delle Nazioni di Ernée, in Francia.
Sebbene la leggenda americana Eli Tomac abbia annunciato il ritiro nel settembre 2026 e il futuro del campione in carica del Supercross Ken Roczen resti ancora da confermare, non c’è dubbio che i tifosi assisteranno a gare spettacolari e imprevedibili per tutta la stagione.
Nella classe 250, il neozelandese 19enne della Yamaha Cole Davies cercherà di ripetere gli impressionanti risultati ottenuti nel 2026, mentre Levi Kitchen della Kawasaki punta a costruire sul successo nei playoff e a portare la sfida al “Kiwi”.
Altrove, Justin Barcia è tornato alla Suzuki dopo una breve ma solida parentesi in Ducati. Nel frattempo, il team Rockstar Energy Factory Husqvarna sarà assente dalla griglia e mancherà molto dopo i suoi 10 anni di presenza nel campionato. Husqvarna sarà comunque rappresentata dal Team Tedder e, nella parte di stagione dedicata al SX, sarà guidata dal tre volte campione del Supercross Cooper Webb.

Calendario della stagione 2027 AMA Supercross

Round SedeData
Anaheim, CA09 gen
San Diego, CA16 gen
Anaheim, CA23 gen
4San Antonio, TX30 gen
5Tampa, FL06 feb
6Glendale, AZ13 feb
7Detroit, MI20 feb
8Arlington, TX27 feb
9Daytona Beach, FL06 mar
10Indianapolis, IN13 mar
11Seattle, WA20 mar
12Foxborough, MA03 apr
13Baltimore, MD10 apr
14East Rutherford, NJ17 apr
15Pittsburgh, PA24 apr
16Denver, CO08 mag
17Salt Lake City, UT15 mag

Calendario della stagione 2027 AMA Motocross

Round SedeData
18Pala, CA29 mag
19Rancho Cordova, CA05 giu
20Lakewood, CO12 giu
21Mt. Morris, PA19 giu
22Buchanan, MI03 lug
23Southwick, MA10 lug
24Millville, MN17 lug
25Washougal, WA24 lug
26New Berlin, NY14 ago
27Mechanicsville, MD21 ago
28Crawfordsville, IN28 ago

Calendario dei playoff SMX 2027

Round SedeData
Playoff SMX 1Da definire11 settembre
Playoff SMX 2Da definire18 settembre
Finale di stagione SMXDa definire25 settembre
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