Calendario AMA SuperMotocross 2027 svelato: tutte le 28 tappe e le date dei playoff

È stato svelato il calendario completo della stagione 2027 Monster Energy AMA SuperMotocross, con 28 round a comporre i due campionati, oltre a tre gare playoff aggiuntive al termine della stagione. I piloti delle classi 250cc e 450cc affronteranno questo estenuante programma, con l’obiettivo di entrare nella storia della competizione a due ruote più popolare d’America.

Il format, introdotto nel 2023, incoronerà i campioni sia nel Supercross sia nel Motocross, mentre i round playoff offriranno ai piloti la possibilità di conquistare un ulteriore milione di dollari (mezzo milione per la classe 250).

I principali contendenti

Il prossimo anno vedrà in pista una formazione probabilmente tra le più ricche di talento nella storia di questo sport, con piloti provenienti da ogni angolo del mondo. Oltre agli straordinari fratelli australiani Lawrence, Jett e Hunter, ci saranno anche il giovane provocatore Haiden Deegan, il due volte campione MXGP Jorge Prado e gli agguerriti fratelli Coenen, originari del Belgio, che hanno recentemente conquistato la vittoria al Motocross delle Nazioni di Ernée, in Francia.

Sebbene la leggenda americana Eli Tomac abbia annunciato il ritiro nel settembre 2026 e il futuro del campione in carica del Supercross Ken Roczen resti ancora da confermare, non c’è dubbio che i tifosi assisteranno a gare spettacolari e imprevedibili per tutta la stagione.

Nella classe 250, il neozelandese 19enne della Yamaha Cole Davies cercherà di ripetere gli impressionanti risultati ottenuti nel 2026, mentre Levi Kitchen della Kawasaki punta a costruire sul successo nei playoff e a portare la sfida al “Kiwi”.

Altrove, Justin Barcia è tornato alla Suzuki dopo una breve ma solida parentesi in Ducati. Nel frattempo, il team Rockstar Energy Factory Husqvarna sarà assente dalla griglia e mancherà molto dopo i suoi 10 anni di presenza nel campionato. Husqvarna sarà comunque rappresentata dal Team Tedder e, nella parte di stagione dedicata al SX, sarà guidata dal tre volte campione del Supercross Cooper Webb.

Calendario della stagione 2027 AMA Supercross

Round Sede Data 1 Anaheim, CA 09 gen 2 San Diego, CA 16 gen 3 Anaheim, CA 23 gen 4 San Antonio, TX 30 gen 5 Tampa, FL 06 feb 6 Glendale, AZ 13 feb 7 Detroit, MI 20 feb 8 Arlington, TX 27 feb 9 Daytona Beach, FL 06 mar 10 Indianapolis, IN 13 mar 11 Seattle, WA 20 mar 12 Foxborough, MA 03 apr 13 Baltimore, MD 10 apr 14 East Rutherford, NJ 17 apr 15 Pittsburgh, PA 24 apr 16 Denver, CO 08 mag 17 Salt Lake City, UT 15 mag

Calendario della stagione 2027 AMA Motocross

Round Sede Data 18 Pala, CA 29 mag 19 Rancho Cordova, CA 05 giu 20 Lakewood, CO 12 giu 21 Mt. Morris, PA 19 giu 22 Buchanan, MI 03 lug 23 Southwick, MA 10 lug 24 Millville, MN 17 lug 25 Washougal, WA 24 lug 26 New Berlin, NY 14 ago 27 Mechanicsville, MD 21 ago 28 Crawfordsville, IN 28 ago

Calendario dei playoff SMX 2027