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Clamoroso nel World Supercross WSX, salta tutto il 2026: cos'è successo

Motocross
di Diana Tamantini
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Doccia fredda per piloti, team e tifosi: World Supercross 2026 cancellato dopo il round inaugurale. I motivi di questa presa di posizione.
Un campionato mondiale cancellato dopo un round non è certo una bella notizia. Una grave crisi finanziaria ha portato a questa situazione per il FIM World Supercross Championship WSX, che finora ha disputato solo la tappa inaugurale a Calgary, in Canada, ad inizio. Ecco il colpo di scena: in questi giorni è stato pubblicato un comunicato ufficiale per notificare la totale cancellazione della stagione 2026. Addio quindi ai fine settimana di gare previsti in Gran Bretagna, Argentina, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda fino ad inizio dicembre.
Il ritiro di alcuni investitori ed i tempi strettissimi per trovarne altri (nella nota si legge di trattative in corso) hanno portato all'insostenibilità del campionato di livello internazionale. Un brutto smacco per organizzatori, squadre, piloti, partner, tifosi. Mentre l'AMA Supercross, il campionato statunitense, ed il World Supermotocross SMX (vinto ha Jorge Prado quest'anno) sono in splendida forma, rimane il mistero sul destino del mondiale di specialità gestito dalla Federazione Internazionale Motociclismo.

WSX, il comunicato ufficiale SX Global 

World Supercross annuncia, con rammarico, la conclusione immediata della stagione 2026 del Campionato Mondiale FIM di Supercross.
World Supercross è in trattative avanzate con potenziali investitori riguardo al futuro della serie. In attesa della conclusione di tali trattative, è stata presa la decisione di concludere la stagione in corso.
La decisione non è stata presa a cuor leggero. Continuiamo a credere fermamente nella serie, nel suo potenziale globale e nell'opportunità di costruire sulle basi gettate finora. Rimaniamo ottimisti sul fatto che le trattative in corso giungeranno a una conclusione positiva e forniranno una solida piattaforma per il futuro del campionato.
World Supercross desidera ringraziare i suoi piloti, i team, i partner, le sedi, lo staff, i tifosi e tutti coloro che hanno sostenuto la serie durante la stagione 2026.
Ulteriori informazioni sul futuro di World Supercross saranno fornite a tempo debito.

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diDiana Tamantini

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