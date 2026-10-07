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Herlings alla conquista del Motocross giapponese, spettacolo annunciato a Sugo

Motocross
di Diana Tamantini
Herlings_MXoN_Honda_@shotbybavo
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Jeffrey Herlings atteso a Sugo, in Giappone, per partecipare all'ultima tappa del Campionato Giapponese di Motocross, in programma dal 31 ottobre al 1° novembre.
A quanto pare l'uomo dei record e campione del mondo MXGP non è ancora stanco di gare Motocross. Jeffrey Herlings, scatenato anche nel MXoN, nel weekend sarà tra i protagonisti del Fast Cross in Italia, ma a fine mese tocca al viaggio in Giappone. La nuova perla Honda sarà infatti al via per l'ultimo appuntamento del 2026 del Campionato Motocross giapponese MFJ-GP a Sugo, in programma dal 31 ottobre al 1° novembre.

Dopo il dominio MXGP, una nuova sfida

È stata una stagione già stellare per "The Bullet", che con Honda sembra aver trovato una nuova carica. A referto 13 GP e 22 manche vinti quest'anno, inclusa una tripletta negli ultimi otto GP. Una sequenza continuata nel Motocross delle Nazioni: schierato da pilota Open, ha fatto doppietta, vincendo sia Gara 2 (MX2+Open) che Gara 3 (MXGP+Open) con un margine incredibile sugli avversari, due trionfi importanti per il terzo posto sul podio dei Paesi Bassi. Questa però sarà la prima volta in carriera in Giappone, un'esperienza che attende con entusiasmo.
"Sono davvero entusiasta di andare in Giappone" ha dichiarato l'alfiere Honda HRC Petronas in vista della nuova sfida. "È un paese che non ho mai visitato prima, ma che ho sempre desiderato vedere, quindi sono grato per questa opportunità e cercherò di vedere il più possibile. Ovviamente è una gara importante per Honda, e io sono uno dei tanti piloti che hanno fatto questo viaggio, quindi sono orgoglioso, soprattutto dopo un anno così ricco di successi. È la mia occasione per ringraziare di persona molti ingegneri, le persone che hanno lavorato dietro le quinte per rendere questa Honda CRF450RW così fantastica, quindi mi assicurerò di farlo e di godermi al massimo l'esperienza".

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Jeffrey Herlings

diDiana Tamantini

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