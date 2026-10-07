In Portogallo va in scena il penultimo appuntamento del calendario 2026: Bulega già campione SBK, ma può essere assegnato il titolo SSP.

Il round al Cremona Circuit è stato storico, dato che ha incoronato il secondo campione del mondo Superbike di nazionalità italiana. Dopo Max Biaggi nel 2010 e 2012, nel 2026 è stato Nicolò Bulega a conquistare il titolo dopo una stagione sostanzialmente perfetta. Nel prossimo weekend si corre a Estoril, sede dell'undicesimo e penultimo appuntamento dell'anno, e il pilota del team Aruba Ducati ci arriverà senza alcun tipo di pressione.

Certo, prima di andare in MotoGP vuole comunque chiudere positivamente la sua esperienza nel WorldSBK , ma la sua missione è già compiuta. Bulega ha ancora un record alla sua portata: il maggior numero di vittorie in una singola stagione. Negli ultimi due round del 2026 può eguagliare e superare le 27 vittorie di Alvaro Bautista, che ha stabilito il primato nel 2023.

Superbike, Lecuona vuole battere Bulega anche a Estoril

A Cremona la notizia più importante è stata la conquista del titolo mondiale Superbike da parte di Bulegas, però in quel weekend si è vista anche la migliore performance di sempre da parte di Iker Lecuona: pole position e tripletta di vittorie. Lo spagnolo punta a proseguire la sua striscia vincente in Portogallo, dove con la Honda era riuscito a conquistare il terzo gradino del podio in Gara 1 nel 2024. In questo finale di stagione il suo obiettivo è sconfiggere più volte possibile Bulega per acquisire maggiore fiducia anche in vista di un 2027 in cui dovrebbe essere il favorito per la corona iridata.

Montella verso il terzo posto nel Mondiale SBK

Il Barni Spark Racing Team ha festeggiato la conquista del titolo come migliore squadra indipendente SBK per il terzo anno di fila, la quarta nella sua storia, ma adesso vuole la ciliegina sulla torta: Yari Montella con la medaglia di bronzo nella classifica piloti. Il pilota campano è terzo con un vantaggio di 43 punti su Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team) e di 50 su Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team). Può chiudere i giochi a Estoril se manterrà un margine di almeno 62 punti a fine weekend. Montella cercherà di salire ancora sul podio, vedremo se ci sarà ancora il rookie Alberto Surra del team Motocorsa a dargli battaglia, come a Cremona.

BMW e Honda hanno fatto un test a Estoril

Sulla griglia Superbike c'è un pilota che non vede l'ora di correre in Portogallo: ovviamente, è Miguel Oliveira. Già a Portimao erano stati tanti i tifosi ad essersi presentati per sostenerlo e anche Estoril dovrebbe ripetersi la stessa situazione. Questo gli darà una carica in più, anche se ripetere i tre podi conquistati in Algarve sarà difficile. Da ricordare che il team ROKiT BMW Motorrad, così come il team Honda HRC, avevano svolto un test a Estoril ad agosto: dovrebbero avere un vantaggio.

Kawasaki sogna il sorpasso nella classifica costruttori

Garrett Gerloff e del team Kawasaki WorldSBK è positivo. Il marchio di Akashi è quinto nella classifica costruttori con 145 punti ha due round a disposizione per cercare di sorpassare BMW (151) e Yamaha (162). Disponendo di un pilota solo, la squadra di Manuel Puccetti ( Il 2026 die del team Kawasaki WorldSBK è positivo. Il marchio di Akashi è quinto nella classifica costruttori con 145 punti ha due round a disposizione per cercare di sorpassare BMW (151) e Yamaha (162). Disponendo di un pilota solo, la squadra di Manuel Puccetti ( QUI la nostra intervista) ha un'impresa non facile davanti a sé, ma non è impossibile pensare di superare almeno una delle concorrenti.

Supersport: Arenas campione del mondo?

Albert Arenas arriva a Estoril da leader della classifica Supersport e può laurearsi campione del mondo della categoria già in Gara 1: gli basterà salire sul podio, indipendentemente dai risultati del rivale Valentine Debise (distante 86 punti). In generale, può perdere fino a 10 punti rispetto al pilota ZXMOTO per assicurarsi la corona SSP nella prima manche in Portogallo. Considerando che il rookie spagnolo del team AS BLU CRU Racing ha ottenuto 16 podi su 20 gare stagionali, è possibile immaginare l'incoronazione già sabato. A Cremona c'è stata la doppietta Kawasaki con Jeremy Alcoba, sarà interessante vedere se la casa di Akashi si confermerà a un livello simile anche in questo penultimo appuntamento del Mondiale 2026.

SBK-SSP, round Estoril: dove vederlo in diretta tv e streaming

Il round a Estoril sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport MotoGP. Per la diretta streaming sono disponibili i servizi Sky GO e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live solo Gara 1, mentre Superpole Race e Gara 2 andranno in differita (in questo weekend ci sono anche MotoGP e F1). Di seguito gli orari per seguire l'azione Superbike e Supersport.

Venerdì 9 ottobre 2026

11:20 - 12:05 FP1 WorldSBK

16:00 - 16:45 FP2 WorldSBK

17:00 - 17:40 Superpole WorldSSP

Sabato 10 ottobre 2026

12:15 - 12:30 Superpole WorldSBK

15:00 Gara 1 WorldSSP

16:30 Gara 1 WorldSBK

Domenica 11 ottobre 2026

12:10 Superpole Race WorldSBK

15:00 Gara 2 WorldSSP (19:30 differita TV8)

16:30 Gara 2 WorldSBK (19:50 differita TV8)