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Superbike, il team Honda HRC ignora le critiche: nuova chance per Chantra nel 2027

Superbike
di Matteo Bellan
Somkiat Chantra pilota Honda HRC WorldSBK nel paddock
Superbike, il team Honda HRC conferma Chantra con Dixon: ufficiale il rinnovo per il 2027
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2026 da rookie complicato, però HRC ha deciso di dare un'altra opportunità al pilota thailandese in SBK: sarà la scelta giusta?
Il team Honda HRC ha vissuto un campionato mondiale Superbike un po' travagliato. Gli infortuni iniziali dei piloti, entrambi esordienti nella categoria, hanno rappresentato un freno importante al progetto. Ultimamente qualche passo in avanti si è visto con Jake Dixon, rimasto fuori per ben sei round del calendario 2026 e sempre in top 10 nell'ultimo appuntamento a Cremona, terminato con un ottimo sesto posto in Gara 2. Invece, il compagno di squadra Somkiat Chantra ha continuato a faticare anche in Italia, dove si è classificato per tre volte tredicesimo.

Superbike, Honda fa bene a confermare Chantra?

Oggi il team Honda HRC ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Chantra, che continuerà a fare coppia con Dixon anche nella stagione SBK 2027. Nonostante prestazioni e risultati non brillanti, è stato deciso di dare un'altra opportunità al thailandese, che nello scorso weekend non se l'è cavata male nel Gran Premio del Giappone come sostituto di Joan Mir nel team Honda HRC MotoGP.
Somkiat Chantra pilota Honda HRC nel Mondiale Superbike
Team Honda HRC WorldSBK: confermare Chantra è la scelta giusta?
Nonostante alcuni rumors sulla possibilità di valutare un cambiamento, alla fine è stata fatta una scelta di continuità. Evidentemente, nel box pensano che Chantra possa essere molto più competitivo con la CBR1000RR-R Fireblade SP nel 2027, anno nel quale ci saranno alcuni cambiamenti importanti, tra i quali l'arrivo di un nuovo fornitore di gomme (Michelin) che potrebbe modificare un po' i valori della griglia Superbike.
Il 27enne thailandese è ventunesimo in classifica con 16 punti, mentre Dixon è diciannovesimo con 23 punti, ma con solo tre round pieni disputati da parte del pilota britannico. C'è chi pensa che il pilota asiatico non sia all'altezza del progetto Honda e che dovrebbe essere sostituito da un collega di maggiore spessore.
Ma Taichi Honda, HRC General Manager, è convinto che Chantra potrà migliorare nel 2027: "Quest’anno ha affrontato la sua prima stagione nel WorldSBK con grande impegno e un atteggiamento molto positivo, lavorando a stretto contatto con la squadra e i nostri ingegneri mentre si adattava a un nuovo campionato. Crediamo che ci sia ancora un notevole potenziale da sviluppare insieme, e la continuità della nostra formazione di piloti sarà importante mentre Honda HRC continua a lavorare per rafforzare il nostro progetto WorldSBK". Vedremo se il tempo darà ragione a chi ha deciso di confermare il thailandese, chiamato a cercare di essere almeno all'altezza di Dixon.

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Somkiat Chantra

diMatteo Bellan

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