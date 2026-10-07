Il team Trackhouse Aprilia torna a correre con i colori Gulf, e questa volta l'omaggio guarda dritto a una delle auto più celebri della storia del motorsport.

La squadra americana ha svelato una nuova livrea ispirata alla Ford GT40 che Ai Ogura e Raul Fernandez porteranno in pista nel Gran Premio d'Indonesia a Mandalika, in programma questo fine settimana, e poi ancora a Sepang in Malesia.

Il progetto celebra il 125° anniversario di Gulf, richiamando i colori iconici e l'eredità nelle competizioni che hanno contraddistinto il marchio per generazioni. E' il primo ritorno di Trackhouse alla livrea Gulf dopo il Mugello.

L'ispirazione: la Ford GT40 di Le Mans

Il blu e l'arancione hanno caratterizzato alcune delle auto da corsa più leggendarie mai realizzate. Tra queste spicca la Ford GT40 che conquistò la 24 Ore di Le Mans nel 1968 e nel 1969: proprio quelle vetture sono state la principale fonte d'ispirazione per il nuovo design delle Aprilia RS-GP 26, compresi i numeri di gara in stile classico.

Un tema particolarmente caro al proprietario del team, Justin Marks, che non ha nascosto l'entusiasmo: "Ogni volta che vedo le nuove versioni della livrea Gulf sulle nostre Aprilia RS-GP 26 provo un'ondata di emozione. L'ho già detto in passato: sono cresciuto con i racconti dei duelli epici che si svolgevano a Le Mans negli anni '60 e '70, quando le GT40 e le 917 hanno consacrato i colori Gulf come forse i più riconoscibili nella storia del motorsport, e questi design per me sono particolarmente evocativi".

Gulf tra passato e futuro

Soddisfatto anche Mike Jones, CEO di Gulf Oil International UK Limited: "È incredibilmente emozionante vedere il 125° anniversario di Gulf prendere vita attraverso la nostra partnership con il SuperFile Trackhouse MotoGP Team. Come marchio siamo orgogliosi della nostra storia, quindi ci è sembrato giusto che la nostra eredità nel motorsport fosse l'ispirazione dietro la nostra ultima livrea, soprattutto in quest'anno così importante".

Il dirigente ha poi aggiunto uno sguardo al domani: "Mentre celebriamo da dove veniamo, è altrettanto importante guardare a dove stiamo andando e a cosa Gulf punta a raggiungere in futuro. Il design di questa moto davvero speciale unisce queste due prospettive: non vedo l'ora di vederla in pista in Indonesia e in Malesia".

Ogura e Fernandez puntano su Mandalika