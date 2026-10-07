MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Ogura e Fernandez special edition: Aprilia Trackhouse in pista con i colori della Ford GT40

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: La livrea speciale di Aprilia Trackhouse in Indonesia
Seguici su Google News
Il team Trackhouse Aprilia torna a correre con i colori Gulf, e questa volta l'omaggio guarda dritto a una delle auto più celebri della storia del motorsport.
La squadra americana ha svelato una nuova livrea ispirata alla Ford GT40 che Ai Ogura e Raul Fernandez porteranno in pista nel Gran Premio d'Indonesia a Mandalika, in programma questo fine settimana, e poi ancora a Sepang in Malesia.
Il progetto celebra il 125° anniversario di Gulf, richiamando i colori iconici e l'eredità nelle competizioni che hanno contraddistinto il marchio per generazioni. E' il primo ritorno di Trackhouse alla livrea Gulf dopo il Mugello.

L'ispirazione: la Ford GT40 di Le Mans

Il blu e l'arancione hanno caratterizzato alcune delle auto da corsa più leggendarie mai realizzate. Tra queste spicca la Ford GT40 che conquistò la 24 Ore di Le Mans nel 1968 e nel 1969: proprio quelle vetture sono state la principale fonte d'ispirazione per il nuovo design delle Aprilia RS-GP 26, compresi i numeri di gara in stile classico.
Un tema particolarmente caro al proprietario del team, Justin Marks, che non ha nascosto l'entusiasmo: "Ogni volta che vedo le nuove versioni della livrea Gulf sulle nostre Aprilia RS-GP 26 provo un'ondata di emozione. L'ho già detto in passato: sono cresciuto con i racconti dei duelli epici che si svolgevano a Le Mans negli anni '60 e '70, quando le GT40 e le 917 hanno consacrato i colori Gulf come forse i più riconoscibili nella storia del motorsport, e questi design per me sono particolarmente evocativi".

Gulf tra passato e futuro

Soddisfatto anche Mike Jones, CEO di Gulf Oil International UK Limited: "È incredibilmente emozionante vedere il 125° anniversario di Gulf prendere vita attraverso la nostra partnership con il SuperFile Trackhouse MotoGP Team. Come marchio siamo orgogliosi della nostra storia, quindi ci è sembrato giusto che la nostra eredità nel motorsport fosse l'ispirazione dietro la nostra ultima livrea, soprattutto in quest'anno così importante".
Il dirigente ha poi aggiunto uno sguardo al domani: "Mentre celebriamo da dove veniamo, è altrettanto importante guardare a dove stiamo andando e a cosa Gulf punta a raggiungere in futuro. Il design di questa moto davvero speciale unisce queste due prospettive: non vedo l'ora di vederla in pista in Indonesia e in Malesia".

Ogura e Fernandez puntano su Mandalika

La livrea speciale arriva in un momento positivo per la squadra. Ogura e Fernandez, entrambi vincitori in MotoGP nel 2026, occupano rispettivamente la quinta e la settima posizione nel Mondiale. E Mandalika è una pista che evoca bei ricordi: lo scorso anno l'Aprilia si è espressa su ottimi livelli in Indonesia, con Fernandez capace di conquistare il suo primo podio in una Sprint. Le premesse per un weekend da protagonisti, insomma, ci sono tutte.
MotoGP Indonesia: Aprilia Trackhouse omeggia un mito
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Marquez non festeggia le vittorie: il campione Ducati svela il retroscenaMarquez non festeggia le vittorie: il campione Ducati svela il retroscena
Rivoluzione MotoGP anche nel format, doppia qualifica stile F1. Ma era necessario?Rivoluzione MotoGP anche nel format, doppia qualifica stile F1. Ma era necessario?
Aprilia

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

d1fe270e-69c2-33c5-8ea6-8f201cbbeee3
MotoGP

Rivoluzione MotoGP anche nel format, doppia qualifica stile F1. Ma era necessario?

Marc Marquez
MotoGP

Marquez non festeggia le vittorie: il campione Ducati svela il retroscena

Fabio Di Giannantonio
MotoGP

VR46 col fiato sospeso, Diggia: "Come avere un coltello addosso"

Altre notizie

Round WorldSBK WorldSSP 2026 Estoril

Bulega già campione SBK, Arenas verso il titolo SSP: gli orari tv del round a Estoril

Superbike
Herlings_MXoN_Honda_@shotbybavo

Herlings alla conquista del Motocross giapponese, spettacolo annunciato a Sugo

Motocross
Motogp: partenza del GP Giappone

Ho Guardato ai Bilanci delle Corse e Sono Finito a Studiare Quelli del Gioco Online

Racing Team
d1fe270e-69c2-33c5-8ea6-8f201cbbeee3

Rivoluzione MotoGP anche nel format, doppia qualifica stile F1. Ma era necessario?

MotoGP
pileri-team

Capirossi, Rossi, lo stop e la ripartenza: il Team Pileri riaccende la sua leggenda

Storie di Moto

Articoli popolari

Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP

MotoGP, Quartararo dà ragione a Bagnaia: "Siamo stati un po' stupidi"

MotoGP
Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP

Toprak Razgatlioglu irriconoscibile in MotoGP: nel 2027 capiremo se ne è valsa la pena

MotoGP
Marc Marquez

Marquez non festeggia le vittorie: il campione Ducati svela il retroscena

MotoGP
Analisi: che fine faranno le categorie di contorno della MotoGP?

La MotoGP si mangerà tutto: il malinconico destino di Moto2 e Moto3

Paolo Gozzi Blog
Superbike: rivoluzione nel British, ecco come sarà

Dal British arriva rivoluzione della Superbike: ecco come funzionerà

Paolo Gozzi Blog
Privacy and cookie settings

Loading